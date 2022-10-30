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Galatasaray'dan yine ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamlesi! Barcelona onayı verdi, gözler devre arasında...

30.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer sezonunda yapılan hamlelerle kendinden söz ettiren Galatasaray'da gol yolları sıkıntıda. Takıma yeni katılmasına rağmen forma şansı bulamayan Seferovic'ten ümidi kesen Okan Buruk, devre arasında yolların ayrılması için rapor sundu. Seferovic'in yerine golcü bir oyuncu arayışına başlayan Galatasaray çareyi Barcelona'da buldu. Barcelona'nın da onayladığı bu transfer taraftarı heyecanlandırdı.

Galatasaray'dan yine ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamlesi! Barcelona onayı verdi, gözler devre arasında...
Memphis Depay

Memphis Depay

HOL Hollanda
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Galatasaray'dan bir yıldız transferi daha geliyor? Sezon başında yapılan hamlelerle taraftarı mutlu eden sarı-kırmızılı yönetim yeni hamlesiyle yine kendinden söz ettirecek gibi. Seferovic'in yerine golcü bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaraylı yöneticiler, gözünü Barcelona'ya dikti.

BARCELONA'DA İSTENMİYOR

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Barcelona'nın Hollandalı oyuncusu Memphis Depay, İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. İlk 11 oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen yıldız oyuncu devre arasında ayrılmayı kafasına koydu. Barcelona'nın da istemediği Hollandalı oyuncu tekliflere açık olduğunu söyledi.

GALATASARAY'DAN DEPAY HAMLESİ

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Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan fakat sonrasında anlaşma suya düşen Depay ile ilgili devre arasında yeni gelişmeler yaşanacak. Ekonomik sorunlar nedeniyle takımdan gönderilmek isteyen Depay için Galatasaray devreye girdi. Taraftarlar ise bu haberin ardından Depay için ''Gelirse gol kralı olur" şeklinde yorumlarda bulundu. Devre arasında yapılacak görüşmelere göre Hollandalı oyuncunun transferi netleşecek.


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