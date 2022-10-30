Galatasaray'dan yine ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamlesi! Barcelona onayı verdi, gözler devre arasında...

Galatasaray'dan bir yıldız transferi daha mı geliyor? Sezon başında yapılan hamlelerle taraftarı mutlu eden sarı-kırmızılı yönetim yeni hamlesiyle yine kendinden söz ettirecek gibi. Seferovic'in yerine golcü bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaraylı yöneticiler, gözünü Barcelona'ya dikti.

BARCELONA'DA İSTENMİYOR

Barcelona'nın Hollandalı oyuncusu Memphis Depay, İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. İlk 11 oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen yıldız oyuncu devre arasında ayrılmayı kafasına koydu. Barcelona'nın da istemediği Hollandalı oyuncu tekliflere açık olduğunu söyledi.

GALATASARAY'DAN DEPAY HAMLESİ

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan fakat sonrasında anlaşma suya düşen Depay ile ilgili devre arasında yeni gelişmeler yaşanacak. Ekonomik sorunlar nedeniyle takımdan gönderilmek isteyen Depay için Galatasaray devreye girdi. Taraftarlar ise bu haberin ardından Depay için ''Gelirse gol kralı olur" şeklinde yorumlarda bulundu. Devre arasında yapılacak görüşmelere göre Hollandalı oyuncunun transferi netleşecek.



