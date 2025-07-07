Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi! Oyuncu ile sözleşme uzatma planlanıyor...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da genç oyuncu Yusuf Demir için dikkat çeken bir karar alındığı iddia edildi. Galatasaray Yönetimi, Yusuf Demir'in 30 Haziran 2026'da bitecek sözleşmesini uzatacak. Ardından oyuncunun kiralanarak daha fazla forma şansı bulması beklenecek. Bu hafta oyuncunun menajeri ile toplantı gerçekleştirecek olan Cimbom, oyuncuyla sözleşme uzatmak için anlaşma emini arayacak.

TEKRAR KİRALANMASI GÜNDEMDE

Süper Lig’den talipleri olan genç oyuncu için Sakaryaspor ve Kocaelispor’un adı geçiyor. 2022 yılında Rapid Wien'e 6 milyon euro ödeyerek Yusuf Demir'i kadrosuna katan Galatasaray, oyuncunun forma şansı bularak hazır bir şekilde geri dönmesini istiyor.