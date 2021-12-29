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Galatasaray-Denizlispor maçına damga vuran Abdulkadir Sünger'de dikkat çeken detay! Geçen sene de...

29.12.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Denizlispor maçında Denizli ekibi büyük bir sürprize imza atarak penaltı atışlarında Galatasaray'ı yenerek bir üst tura yükseldi. Maça damga vuran isim ise Denizlispor'un kalecisi Abdulkadir Sünger'di... Kalesine gelen 27 gol pozisyonunu engelleyen 21 yaşındaki kaleci sosyal medyanın en çok tıklanan isimleri arasında 1. sıraya yerleşti. Abdulkadir Sünger, geçen sezon Galatasaray maçında Emre Akbaba'nın penaltısını da kurtarıp Galatasaray'a şampiyonluk yolunda yara vermişti.

Galatasaray-Denizlispor maçına damga vuran Abdulkadir Sünger'de dikkat çeken detay! Geçen sene de...

Galatasaray-Denizlispor maçını Denizlispor penaltı atışlarında kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Maçta Denizlispor'un kazanmasından çok kalecileri Abdulkadir Sünger konuşuldu. Sosyal medyada Türkiye'nin en çok konuştuğu isim olarak geceye damga vuran genç kaleci takımının üst tura çıkmasında büyük rol oynadı. Denizlispor'u yaptığı kurtarışlarla penaltı atışlarına kadar götüren Abdulkadir Sünger, penaltı atışlarında da kalesinde devleşerek adeta tek başına Galatasaray'ı devirdi.

27 ŞUTU ENGELLEDİ

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Maç içerisinde kalesine gelen 27 şutu engellemeyi başaran Abdulkadir Sünger, penaltılarda da yaptığı kurtarışla turu getirdi. Denizlispor'un seri penaltı atışlarında da rol alan Abdulkadir, penaltıyı gole çevirmeyi başardı.

"KALECİNİ DEĞİL SUPERMAN"

Sosyal medyada gündem olan Abdulkadir Sünger için ilginç benzetmeler yapıldı. Film karakteri Süpermen'e benzetilen Abdulkadir Sünger için eğlenceli tweetler atıldı.

Galatasaray-Denizlispor maçına Abdülkadir Sünger damga vurdu! Müthiş kurtarışlar...Galatasaray-Denizlispor maçına Abdülkadir Sünger damga vurdu! Müthiş kurtarışlar...

G.SARAY'I ŞAMPİYONLUKTAN ETMİŞTİ

kbaba

Abdulkadir Sünger, geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray'a şampiyonluğa mal olan penaltıyı kurtarmayı da başarmıştı.

Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçta Abdulkadir, Emre Akbaba'nın 42. dakikasındaki penaltısında da gole izin vermedi. Ardından sarı kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı şampiyonluğu 1 gol farkla kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Denizlispor
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