Galatasaray-Denizlispor maçına damga vuran Abdulkadir Sünger'de dikkat çeken detay! Geçen sene de...

Galatasaray-Denizlispor maçını Denizlispor penaltı atışlarında kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Maçta Denizlispor'un kazanmasından çok kalecileri Abdulkadir Sünger konuşuldu. Sosyal medyada Türkiye'nin en çok konuştuğu isim olarak geceye damga vuran genç kaleci takımının üst tura çıkmasında büyük rol oynadı. Denizlispor'u yaptığı kurtarışlarla penaltı atışlarına kadar götüren Abdulkadir Sünger, penaltı atışlarında da kalesinde devleşerek adeta tek başına Galatasaray'ı devirdi.

27 ŞUTU ENGELLEDİ

Maç içerisinde kalesine gelen 27 şutu engellemeyi başaran Abdulkadir Sünger, penaltılarda da yaptığı kurtarışla turu getirdi. Denizlispor'un seri penaltı atışlarında da rol alan Abdulkadir, penaltıyı gole çevirmeyi başardı.

"KALECİNİ DEĞİL SUPERMAN"

Sosyal medyada gündem olan Abdulkadir Sünger için ilginç benzetmeler yapıldı. Film karakteri Süpermen'e benzetilen Abdulkadir Sünger için eğlenceli tweetler atıldı.

G.SARAY'I ŞAMPİYONLUKTAN ETMİŞTİ

Abdulkadir Sünger, geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray'a şampiyonluğa mal olan penaltıyı kurtarmayı da başarmıştı.

Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçta Abdulkadir, Emre Akbaba'nın 42. dakikasındaki penaltısında da gole izin vermedi. Ardından sarı kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı şampiyonluğu 1 gol farkla kaybetti.

