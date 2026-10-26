Galatasaray derbisi öncesi Aziz Yıldırım'dan sürpriz! Futbolcular da şaşkına döndü

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe’de derbi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret ederek futbolculara ve teknik heyete moral verdi.

AZİZ YILDIRIM’DAN SAMANDIRA ÇIKARMASI

Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de eski başkan Aziz Yıldırım, kritik mücadele öncesinde takımla buluştu. Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer’in de eşlik ettiği Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek sarı-lacivertli ekibi ziyaret etti.

FUTBOLCULARA VE TEKNİK HEYETE DESTEK

Gerçekleştirilen ziyarette Aziz Yıldırım ve Cihan Kamer’in futbolcuların yanı sıra teknik direktör ve teknik heyetle de bir araya geldiği belirtildi. Derbi öncesinde takıma desteklerini ileten ikili, kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli oyunculara moral verdi.

Fenerbahçe’de Galatasaray karşılaşması öncesi hazırlıklar devam ederken, Samandıra’da gerçekleşen ziyaret de derbi öncesinin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.