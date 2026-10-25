Galatasaray derbisi öncesi Aziz Yıldırım'dan sürpriz karar!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı dev randevu öncesinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın mücadeleyi stadyumda izlemeyeceği öne sürüldü.

BU SEZON TAKIMINI YALNIZ BIRAKMIYORDU

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli ekibin hem ligdeki hem de Avrupa kulvarındaki deplasman maçları da dahil olmak üzere neredeyse tüm müsabakalarını tribünden takip eden Aziz Yıldırım'ın bu kararı sürpriz olarak karşılandı. Takımını sadece tek bir maçta yalnız bırakan deneyimli başkanın, Galatasaray deplasmanında protokol tribününde yer almayacağı ifade edildi.

"GALATASARAY'I DA LIVERPOOL'U DA YENECEĞİZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kürsüye çıkarak açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dev derbi ve Avrupa kulvarı için son derece iddialı ifadeler kullanmıştı. Takımına olan güvenini vurgulayan Yıldırım, "Galatasaray'ı ve Liverpool'u da yeneceğiz" diyerek sarı-lacivertli camiaya galibiyet sözü vermişti.

DEV DERBİ PAZARTESİ GÜNÜ 21.30'DA

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşma öncesinde ev sahibi Galatasaray 19 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alırken, konuk ekip Fenerbahçe ise 16 puanla ezeli rakibinin takibini sürdürüyor. Dev derbinin başlama düdüğü 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da çalacak.