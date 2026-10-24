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Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı iddia! "Fenerbahçe kaybederse İsmail Kartal ile yollar ayrılabilir"

Kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formaları giyen teknik direktör Servet Çetin, Pazartesi günü oynanacak dev derbi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Çetin, Fenerbahçe'nin derbiyi kaybetmesi halinde teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılabileceğini ve sarı-lacivertliler için mağlubiyetin büyük bir yıkım olacağını dile getirdi.

Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı iddia! "Fenerbahçe kaybederse İsmail Kartal ile yollar ayrılabilir"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde tecrübeli teknik adam Servet Çetin, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. İki takımın da henüz tam anlamıyla bir ritim yakalayamadığını belirten Çetin, mücadele öncesinde iki tarafın mevcut durumunu ve derbinin olası senaryolarını detaylıca analiz etti.

"İSMAİL KARTAL İÇİN DÖNÜM NOKTASI BİR MAÇ"

Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı iddia! "Fenerbahçe kaybederse İsmail Kartal ile yollar ayrılabilir" 1

Fenerbahçe cephesinde derbinin kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Servet Çetin, sarı-lacivertlilerin teknik heyetiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Çetin, "İsmail Hoca için dönüm noktası bir maç olacak. Çünkü olası bir olumsuz neticede yollar ayrılabilir diye düşünüyorum; bu benim düşüncem sadece. Fenerbahçe en kötü olduğu dönemlerde bile Galatasaray’ı deplasmanda yenmeyi bir şekilde başarıyor. Onlar adına bu durum artı bir avantaj" ifadelerini kullandı.

"STRES YÜKÜ FENERBAHÇE'DE OLACAK"

Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı iddia! "Fenerbahçe kaybederse İsmail Kartal ile yollar ayrılabilir" 2

Derbideki baskı unsuruna dikkat çeken 45 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray daha rahat bu konumda, maça daha rahat çıkacağını düşünüyorum. Ama stres yükü Fenerbahçe’de olacak. Uzun süredir şampiyon olamıyorlar, ezeli rakiplerine karşı da mağlup olup puan farkı açılırsa Fenerbahçe’nin daha çok etkileneceğini düşünüyorum. İçerisi biraz kaynar diye net söyleyebilirim. Galatasaray’a karşı oynanan maçı kaybetmek onlar için bir yıkım olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY KÖTÜ OYNARKEN DE KAZANABİLİYOR"

Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı iddia! "Fenerbahçe kaybederse İsmail Kartal ile yollar ayrılabilir" 3

Sarı-kırmızılı ekibin en büyük artılarına değinen Servet Çetin, "Galatasaray’ın yaptığı en büyük işlerden biri, kötü oynadığı zaman bile skor alabilmesidir. Fenerbahçe bunu yapamıyor. Bu, Galatasaray’ın en büyük avantajlarından biri. Son Avrupa maçında deplasmanda galip geldiler ve moralleri çok yüksek. Ayrıca Osimhen olmadığında Galatasaray sıradan bir takıma dönüşüyor. Osimhen rakip savunmaları rahatsız eden, her topu kovalayan inanılmaz etkili bir oyuncu" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'DE KREATİF OYUNCU EKSİKLİĞİ VAR"

Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı iddia! "Fenerbahçe kaybederse İsmail Kartal ile yollar ayrılabilir" 4

Fenerbahçe'nin oyun kurma noktasında yaşadığı sıkıntılara vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahadaki kreatif oyuncu eksikliğine dikkat çekti. Çetin, "Fenerbahçe’de kreatif oyuncu eksikliği olduğu için oyunu bir türlü rakibin sahasına yıkamıyor, topa sürekli hakim olamıyor. Ederson gibi ayağı müthiş bir kaleci var ama geriden oyun kurulamadığı için gelen topları şişirmek zorunda kalıyorlar. Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood ve Vedat Muriqi gibi isimlerin bireysel performanslarına bağımlı kalıyorlar" dedi.

"KAĞIT ÜSTÜNDE GALATASARAY AMA İÇİMDEN BERABERLİK VEYA FENERBAHÇE GEÇİYOR"

Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı iddia! "Fenerbahçe kaybederse İsmail Kartal ile yollar ayrılabilir" 5

Kendi derbi hatıralarından da bahseden Servet Çetin, Nonda'nın attığı golle kazandıkları derbiyi unutamadığını belirterek maç tahminiyle sözlerini noktaladı: "Aslında favori Galatasaray ama ben Fenerbahçe'nin Galatasaray'a şansının tuttuğunu ve onlar için çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Kağıt üzerinde bakacak olursak Galatasaray'ın kazanması gerekiyor ama benim içimden sanki beraberlik ya da Fenerbahçe'ye maçın yakın olduğu geçiyor."

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