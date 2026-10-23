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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin yıldızı Archie Brown'dan totem! Saçlarını kestirdi

Fenerbahçe’nin İngiliz sol beki Archie Brown, Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı sürpriz değişiklikle gündeme geldi. Uzun süredir kullandığı örgülü saçlarını kestiren 24 yaşındaki futbolcu, yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin yıldızı Archie Brown'dan totem! Saçlarını kestirdi
Cevdet Berker İşleyen
Archie Brown

Archie Brown

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisi hazırlıkları sürerken Sarı-Lacivertliler'in başarılı oyuncu Archie Brown’dan dikkat çeken bir hamle geldi. İngiliz futbolcu, uzun süredir kullandığı örgülü saç modelini bırakarak yeni bir görünüme kavuştu.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki sol beki Archie Brown, uzun örgülü saçlarıyla tanınan İngiliz futbolcu, saçlarını kestirerek kısa saç modeline geçti.

Brown, değişimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni tarzını takipçilerine gösterdi. İngiliz oyuncunun yeni görünümü kısa sürede dikkat çekti.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe nin yıldızı Archie Brown dan totem! Saçlarını kestirdi 1

3 GOLE KATKI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada görev alan Archie Brown, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Derbi fenerbahçe galatasaray Archie Brown
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