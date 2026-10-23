Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin yıldızı Archie Brown'dan totem! Saçlarını kestirdi

Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisi hazırlıkları sürerken Sarı-Lacivertliler'in başarılı oyuncu Archie Brown’dan dikkat çeken bir hamle geldi. İngiliz futbolcu, uzun süredir kullandığı örgülü saç modelini bırakarak yeni bir görünüme kavuştu.
Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki sol beki Archie Brown, uzun örgülü saçlarıyla tanınan İngiliz futbolcu, saçlarını kestirerek kısa saç modeline geçti.
Brown, değişimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni tarzını takipçilerine gösterdi. İngiliz oyuncunun yeni görünümü kısa sürede dikkat çekti.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada görev alan Archie Brown, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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