Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'dan talimat! "Onu sakın bırakma"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal’ın, kritik karşılaşma öncesinde Matteo Guendouzi’ye özel bir görev verdiği öğrenildi.

BATRAKOV TALİMATI

İsmail Kartal, Galatasaray’ın hücum organizasyonlarında önemli rol oynayan Aleksey Batrakov’u durdurmak için özel bir plan hazırladı. Deneyimli teknik adam, Fransız orta saha Matteo Guendouzi’den Rus futbolcuyu maç boyunca yakından takip etmesini istedi.

Kartal’ın yıldız oyuncusuna verdiği talimatın, "Maçın başından sonuna kadar onunla adam adama oynayacaksın." şeklinde olduğu belirtildi.

OYUN KURULUMUNU ENGELLEYECEK

Guendouzi’nin derbideki öncelikli görevlerinden biri, Batrakov’un savunma arkasına göndereceği pasları engellemek olacak. Fransız futbolcu, rakibinin hareket alanını daraltarak Galatasaray’ın hücum bağlantılarını kesmeye ve sarı-kırmızılıların oyun kurulumunu sekteye uğratmaya çalışacak.

Geçen sezon oynanan derbide yüzde 84 pas isabetiyle mücadele eden Guendouzi’nin, bu kez Batrakov’a uygulayacağı yakın markajla takımının savunma planında belirleyici bir rol üstlenmesi bekleniyor.