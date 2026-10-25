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Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'dan talimat! "Onu sakın bırakma"

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertli teknik adam, Matteo Guendouzi’ye Aleksey Batrakov’u durdurma görevi verdi. Fransız yıldızın maç boyunca uygulayacağı yakın markaj, derbinin kaderini etkileyebilecek detaylardan biri olacak.

Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'dan talimat! "Onu sakın bırakma"
Cevdet Berker İşleyen
Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal’ın, kritik karşılaşma öncesinde Matteo Guendouzi’ye özel bir görev verdiği öğrenildi.

BATRAKOV TALİMATI

Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal dan talimat! "Onu sakın bırakma" 1

İsmail Kartal, Galatasaray’ın hücum organizasyonlarında önemli rol oynayan Aleksey Batrakov’u durdurmak için özel bir plan hazırladı. Deneyimli teknik adam, Fransız orta saha Matteo Guendouzi’den Rus futbolcuyu maç boyunca yakından takip etmesini istedi.

Kartal’ın yıldız oyuncusuna verdiği talimatın, "Maçın başından sonuna kadar onunla adam adama oynayacaksın." şeklinde olduğu belirtildi.

OYUN KURULUMUNU ENGELLEYECEK

Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal dan talimat! "Onu sakın bırakma" 2

Guendouzi’nin derbideki öncelikli görevlerinden biri, Batrakov’un savunma arkasına göndereceği pasları engellemek olacak. Fransız futbolcu, rakibinin hareket alanını daraltarak Galatasaray’ın hücum bağlantılarını kesmeye ve sarı-kırmızılıların oyun kurulumunu sekteye uğratmaya çalışacak.

Geçen sezon oynanan derbide yüzde 84 pas isabetiyle mücadele eden Guendouzi’nin, bu kez Batrakov’a uygulayacağı yakın markajla takımının savunma planında belirleyici bir rol üstlenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Mattéo Guendouzi Aleksey Batrakov
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