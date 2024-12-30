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Galatasaray duyurdu! "Yollarımızı ayırdık!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.12.2024 21:51
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Galatasaray Daikin'de başantrenör Guillermo Naranjo Hernández ile yollar ayrıldı. Sarı - kırmızılılardan yapılan açıklamada, "yolları ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray duyurdu! "Yollarımızı ayırdık!"

Galatasaray Daikin, Başantrenör Guillermo Naranjo Hernández ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernández ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır.

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Guillermo Naranjo Hernández, kulüp tarafından belirlenen tüm sezon ortası hedeflerine ulaşırken; takımı yerel ve uluslararası şampiyonluklar elde etmek için en uygun duruma getirmiştir ve bu da kulübün 2024/25 sezonu ile gelecek sezonlar için sorunsuz bir geçiş yapmasına olanak tanıyacaktır.

Guillermo Naranjo Hernández’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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galatasaray
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