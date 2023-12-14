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  4. Galatasaray elenmesine rağmen kasayı doldurdu! Hele bir de UEFA Kupası'nı kazanırsa... Dudak uçuklatan gelir!

Galatasaray elenmesine rağmen kasayı doldurdu! Hele bir de UEFA Kupası'nı kazanırsa... Dudak uçuklatan gelir!

14.12.2023 13:31 | Son Güncelleme:
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Bu sezon Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplerden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde katılmaya hak kazandı. Sarı-Kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeler dahil 12 maçlık bir performans sergilerken gruplardan çıkamasa da ciddi bir gelirin sahibi oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatarasay, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil ederken bu kulvarda 12 maçlık bir performans sergiledi.

1 MİLYAR TL'LİK GELİR

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Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'nde ettiği mücadeleden 31.7 milyon Euro yani güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL'nin sahibi oldu.

UEFA KUPASINI KAZANIRSA...

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Turnuvada A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Aslan, buradan da 500 bin Euro'luk ek gelirin sahibi oldu. Aslan, eğer bu kupayı müzesine götürmeyi başarabilirse 14.4 milyon Euro daha kazanacak.

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