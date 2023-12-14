Galatasaray elenmesine rağmen kasayı doldurdu! Hele bir de UEFA Kupası'nı kazanırsa... Dudak uçuklatan gelir!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatarasay, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil ederken bu kulvarda 12 maçlık bir performans sergiledi.

1 MİLYAR TL'LİK GELİR

Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'nde ettiği mücadeleden 31.7 milyon Euro yani güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL'nin sahibi oldu.

UEFA KUPASINI KAZANIRSA...

Turnuvada A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Aslan, buradan da 500 bin Euro'luk ek gelirin sahibi oldu. Aslan, eğer bu kupayı müzesine götürmeyi başarabilirse 14.4 milyon Euro daha kazanacak.





