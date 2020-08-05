Galatasaray Emanuel Gularte'yi gündemine aldı

Galatasaray, genç, ucuz ve gelecek vaat eden isimleri takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda bir liste oluşturan Sarı- kırmızılı takımda ilk hedefin Puebla’nın 22 yaşındaki stoperi Emanuel Gularte olduğu öğrenildi. Transfere kaynak yaratmak için Luyindama’yı satmaya hazırlanan Galatasaray’a genç oyuncuyu vatandaşı Muslera’nın önerdiği belirtildi. Güney Amerika basını da Sarı-Kırmızılılar’ın bu transfer girişimi doğrulayan haberlere imza attı.

ÇOK HEYECANLANDI

infi ernorojo internet sitesinin yaptığı haberde; "Gularte’ye iki kulüp talip. Biri Türk ekibi Galatasaray, diğeri de Nacional" ifadelerine yer verdi.

Fichajes.net ise haberin içeriğinde; "Pueblo’ya ocak ayında geldi ancak burada fazla bir öneme sahip değil. Aslında hava toplarında çok iyi ve her geçen gün kendini geliştiriyor. G.Saray adını duyunca heyecanlandı" denildi.

(AKŞAM)

