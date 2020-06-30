Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık anlaşma sağladı

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, yine Sivasspor'dan Emre Kılınç'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Gelecek sezon için sözleşmesi biten ve yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç ile el sıkıştı. Aslan, Emre Kılınç, Galatasaray'la 4 yıllık anlaşma sağladı.

7 YIL ÖNCE KAPIDAN DÖNDÜ

Emre Kılınç 7 sene önce Florya'nın kapısından döndü. 2013'te Boluspor'da forma giyen Emre'nin Galatasaray'ın dikkatini çektiği ve kırmızı-beyazlı kulüple anlaşma sağlandığı ancak Boluspor'un Emre'nin bonservisi için son anda 50 bin liralık zam yapması üzerine Aslan'ın bu transferden vazgeçmişti.

8 GOL ATTI

Bu sezon Sivasspor formasıyla 26 maçta görev alan 1994 doğumlu kanat oyuncusu 8 gol ile 6 asist yaptı. (Ajansspor)