SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık anlaşma sağladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.06.2020 15:22 | Son Güncelleme

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılar, Sİvasspor'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç'la 4 yıllık anlaşma sağladı.

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, yine Sivasspor'dan Emre Kılınç'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Gelecek sezon için sözleşmesi biten ve yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç ile el sıkıştı. Aslan, Emre Kılınç, Galatasaray'la 4 yıllık anlaşma sağladı.

7 YIL ÖNCE KAPIDAN DÖNDÜ

Emre Kılınç 7 sene önce Florya'nın kapısından döndü. 2013'te Boluspor'da forma giyen Emre'nin Galatasaray'ın dikkatini çektiği ve kırmızı-beyazlı kulüple anlaşma sağlandığı ancak Boluspor'un Emre'nin bonservisi için son anda 50 bin liralık zam yapması üzerine Aslan'ın bu transferden vazgeçmişti.

8 GOL ATTI

Bu sezon Sivasspor formasıyla 26 maçta görev alan 1994 doğumlu kanat oyuncusu 8 gol ile 6 asist yaptı. (Ajansspor)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Ryan Babel'le yollar resmen ayrıldı!Ryan Babel'le yollar resmen ayrıldı!
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Şike suçlaması! "Bilerek gol atmadı"

Şike suçlaması! "Bilerek gol atmadı"

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

F.Bahçe'den Trabzonspor'u çıldırtacak transfer!

F.Bahçe'den Trabzonspor'u çıldırtacak transfer!

G.Saray'dan flaş hamle! Belhanda'nın yerine eski F.Bahçeli...

G.Saray'dan flaş hamle! Belhanda'nın yerine eski F.Bahçeli...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık anlaşma sağladı

G.Saray bombayı patlattı! 4 yıllık anlaşma...

Ajax, Ryan Babel'le yollarını resmen ayırdı

Babel'le yollar resmen ayrıldı!

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Emre Mor'dan flaş karar! Geri dönmek istiyor

Emre Mor'dan flaş karar!

Fatih Terim Seri'nin takımda kalmasını istiyor

Terim kararını verdi! Biri kalacak, biri gidecek

Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor

G.Saray'dan flaş hamle! Belhanda'nın yerine eski F.Bahçeli...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.