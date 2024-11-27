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Galatasaray-Eyüpspor maçı öncesi Ümit Özat'tan skandal iddia! "Galatasaray'dan puan alırlarsa..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.11.2024 17:21
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Pazar günü oynanacak Galatasaray-Eyüpspor maçı için Ümit Özat'tan flaş bir iddia ortaya atıldı. Şampiyonluğu yakından ilgilendirecek mücadele öncesi Eyüpspor'un sarı-kırmızılılara karşı direnmeyeceğini iddia eden Ümit Özat'a sosyal medyada çok büyük tepki var.

Galatasaray-Eyüpspor maçı öncesi Ümit Özat'tan skandal iddia! "Galatasaray'dan puan alırlarsa..."

Süper Lig’in 14. haftasında lider Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. 1 Aralık Pazar günü oynanacak maç öncesi Ümit Özat'ın ifadeleri gündeme damga vurdu.

"BİR DAHA YAPI DERSEM AHLAKSIZIM"

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Ümit Özat, “Eyüpspor, Galatasaray’dan puan alsın bir daha yapı var dersem ahlaksızım. Eyüpspor’un hocası ‘Ben Galatasaraylıyım’ diyor." dedi.

"KÖRÜN GÖZÜNE PARMAK SOKMAYA GEREK YOK”

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Eğer bir gün Süper Lig’den bir takımı çalıştırırsam ‘Ben Fenerbahçeliyim ve Ben Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını istiyorum’ diyeceğim. Bakalım kulüp başkanı beni kovacak mı, beni linçleyecekler mi? Eyüpspor teknik direktörünün Galatasaraylı olduğunu biliyoruz ama körün gözüne parmak sokmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Ümit Özat galatasaray
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