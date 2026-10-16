Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz karar! Resmi açıklama bekleniyor

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbi öncesinde maç takvimine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce ilan edilen programa göre 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacağı duyurulan kritik müsabakanın yayın ve organizasyon planlamaları kapsamında bir gün erkene çekilme ihtimali futbol kamuoyunda geniş yankı buldu.

BİR GÜN ÖNE ALINMA İHTİMALİ MASADA

Spor kulislerine yansıyan iddialara göre, futbolseverlerin merakla beklediği dev derbinin 25 Ekim Pazar günü oynanması yönünde yeni bir değerlendirme yapıldığı öne sürüldü. Karşılaşmanın pazar gününe çekilmesi ihtimali taraftarlar arasında heyecan yaratırken, kulüplerin ve yayıncı kuruluşun maç takvimine ilişkin görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

FEDERASYONDAN VE KULÜPLERDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Derbinin tarihinin bir gün erkene çekileceği yönündeki haberlere ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp kanatlarından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Bu doğrultuda, federasyon tarafından yeni bir karar açıklanana kadar TFF fikstüründe yer alan 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30 tarihi geçerliliğini korumaya devam ediyor.

PAZARTESİ TERCİHİNİN ARKASINDA EMNİYET TEDBİRLERİ YER ALIYOR

Dev mücadelenin ilk etapta pazartesi gününe planlanmasında güvenlik ve emniyet tedbirleri belirleyici bir rol oynamıştı. 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde düzenlenecek yoğun sosyal etkinlikler ve organizasyonlar nedeniyle emniyet birimlerinin stadyum ve şehir genelindeki güvenlik önlemlerini daha verimli yönetebilmesi adına Türkiye Futbol Federasyonu derbiyi 26 Ekim programına dahil etmişti. Güvenlik birimleriyle yapılacak son değerlendirmelerin ardından maç tarihinin netlik kazanması bekleniyor.