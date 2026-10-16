SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz karar! Resmi açıklama bekleniyor

Trendyol Süper Lig'de 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağı açıklanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bir gün öne alınarak 25 Ekim Pazar gününe çekilebileceği iddia edildi. Karşılaşmanın takvimine ilişkin henüz resmi bir değişiklik kararı bildirilmedi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz karar! Resmi açıklama bekleniyor
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbi öncesinde maç takvimine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce ilan edilen programa göre 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacağı duyurulan kritik müsabakanın yayın ve organizasyon planlamaları kapsamında bir gün erkene çekilme ihtimali futbol kamuoyunda geniş yankı buldu.

BİR GÜN ÖNE ALINMA İHTİMALİ MASADA

Spor kulislerine yansıyan iddialara göre, futbolseverlerin merakla beklediği dev derbinin 25 Ekim Pazar günü oynanması yönünde yeni bir değerlendirme yapıldığı öne sürüldü. Karşılaşmanın pazar gününe çekilmesi ihtimali taraftarlar arasında heyecan yaratırken, kulüplerin ve yayıncı kuruluşun maç takvimine ilişkin görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

FEDERASYONDAN VE KULÜPLERDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz karar! Resmi açıklama bekleniyor 1

Derbinin tarihinin bir gün erkene çekileceği yönündeki haberlere ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp kanatlarından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Bu doğrultuda, federasyon tarafından yeni bir karar açıklanana kadar TFF fikstüründe yer alan 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30 tarihi geçerliliğini korumaya devam ediyor.

PAZARTESİ TERCİHİNİN ARKASINDA EMNİYET TEDBİRLERİ YER ALIYOR

Dev mücadelenin ilk etapta pazartesi gününe planlanmasında güvenlik ve emniyet tedbirleri belirleyici bir rol oynamıştı. 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde düzenlenecek yoğun sosyal etkinlikler ve organizasyonlar nedeniyle emniyet birimlerinin stadyum ve şehir genelindeki güvenlik önlemlerini daha verimli yönetebilmesi adına Türkiye Futbol Federasyonu derbiyi 26 Ekim programına dahil etmişti. Güvenlik birimleriyle yapılacak son değerlendirmelerin ardından maç tarihinin netlik kazanması bekleniyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü geliyor!Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü geliyor!
Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı sonrası piyango vurdu!Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı sonrası piyango vurdu!
Anahtar Kelimeler:
Derbi fenerbahçe galatasaray Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Asgari ücret, emekli, memur zammı: Özgür Erdursun rakam verdi! 'İyileştirme ve ara zam' detayı

Asgari ücret, emekli, memur zammı: Özgür Erdursun rakam verdi! 'İyileştirme ve ara zam' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.