Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sürpriz plan! İsmail Kartal'ın Osimhen hamlesi

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe pazartesi günü derbide karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta oynanacak derbi öncesi iki takımda hazırlıklarını sürdürürken, takımlar kadrolarını da belirlemeye başladı. İşte detaylar...

OSİMHEN'E KARŞI ARCHİE BROWN FORMÜLÜ

Fenerbahçe'de Ake'nin yokluğunda savunmanın sol tarafında farklı bir plan üzerinde duruluyor. İsmail Kartal'ın, Archie Brown'ı sol stoperde oynatarak Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in savunma arkasına yaptığı koşuları engellemeyi hedeflediği ifade edildi.

Bu ihtimalin hayata geçirilmesi durumunda sol bekte Levent Mercan'ın görev yapması bekleniyor. Archie Brown'ın süratiyle Osimhen'in koşularına karşı koymayı amaçlayan bu plan, derbi öncesinde Fenerbahçe'nin en dikkat çekici taktik seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hafta içi antrenmanlarda savunmada denenen İngiliz oyuncunun İsmail Kartal'ın derbideki gizli kozu olacağı belirtildi.

KANATLARDA KEREM AKTÜRKOĞLU VE OĞUZ AYDIN

İsmail Kartal'ın hücum hattındaki tercihlerinin de şekillendiği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Galatasaray karşısında kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'a forma vermeyi planladığı aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin muhtemel ilk 11'inde Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Oğuz Aydın ve Romelu Lukaku'nun yer alması bekleniyor.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN ÖZEL TAKİP

Galatasaray cephesinde ise Barış Alper Yılmaz'ın fiziksel durumu yakından izleniyor. Sezon başından bu yana farklı bölgelerde görev alan ve 11 maçta forma giyen milli futbolcunun, Lille karşılaşmasının ardından ağrılarının artması üzerine çalışma temposunun düşürüldüğü belirtildi.

Geçen sezondan bu yana Galatasaray formasıyla toplam 60 maça çıkan ve milli takım görevlerini de sürdüren Barış Alper'in, bu süreçte hafif tempoda çalışmasına karar verildiği aktarıldı.

LEAO ANTRENMANA DÖNDÜ, SİNGO FORMA BEKLİYOR

Gençlerbirliği maçında yaşadığı sorun nedeniyle takımdan ayrı kalan Leao, saha çalışmalarına geri döndü. Oyuncunun son antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşu yaptığı bildirildi.

Sakatlığını atlattıktan sonra Lille maçının kadrosuna dahil edilen Wilfried Singo da derbide oynamak istediğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti. Ancak mevcut durumda Roland Sallai'nin ilk 11 için daha avantajlı olduğu ifade edildi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacağı belirtildi. Galatasaray'ın 19 puanla lider, Fenerbahçe'nin ise 16 puanla üçüncü sırada yer aldığı aktarılan tabloda, iki takım arasındaki üç puanlık fark mücadeleyi daha da önemli hâle getiriyor.

Galatasaray muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jacobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Victor Osimhen.

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku.