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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi için son karar verildi!

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek dev derbi için geri sayım sürüyor. Derbinin tarihinin değişeceğine yönelik beklentilere rağmen karşılaşmanın belirtildiği tarihte oynanacağı açıklandı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi için son karar verildi!
Burak Kavuncu

Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati değişmedi.

DEV DERBİNİN TARİHİ NETLEŞTİ!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi için son karar verildi! 1

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. İki ekibin de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi nedeniyle derbinin tarihinin değiştirilebileceği öne sürülürken, Türkiye Futbol Federasyonu konuya ilişkin kararını açıkladı ve karşılaşmanın takvimine son noktayı koydu.

İŞTE MAÇIN TARİHİ

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi için son karar verildi! 2

Derbi maç daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30’da oynanacak.

İKİ TAKIM DA DERBİYE GALİBİYETLE GELİYOR

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi için son karar verildi! 3

Galatasaray ve Fenerbahçe, sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri öncesinde haftayı üç puanla kapattı. Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 19’a çıkararak zirvedeki yerini korurken, Corendon Alanyaspor’u 3-0’la geçen üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise 16 puana ulaştı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. İki takımın da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi nedeniyle derbinin tarihinin değişebileceği öne sürülürken, Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla karşılaşmanın takvimine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

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Derbi fenerbahçe galatasaray
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