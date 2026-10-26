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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde gözler yalnızca sahadaki yıldızlara değil, karşılaşmayı yönetecek hakem kadrosuna da çevrildi. Atilla Karaoğlan’ın düdük çalacağı mücadelede kritik bir görev üstlenecek isim de belli oldu. İki ezeli rakibin kozlarını paylaşacağı gecede VAR hakemi de açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklanmıştı. Tecrübeli hakem, kariyerinde üçüncü kez iki ezeli rakibin karşılaşmasında düdük çalacak.

Karaoğlan’ın yönettiği önceki iki derbide takımlar birer galibiyet elde etti.

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi de açıklandı.

DERBİYE İSPANYOL 'VAR'

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! 1

Dev derbinin VAR koltuğunda bu akşam İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande olacak.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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