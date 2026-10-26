Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklanmıştı. Tecrübeli hakem, kariyerinde üçüncü kez iki ezeli rakibin karşılaşmasında düdük çalacak.

Karaoğlan’ın yönettiği önceki iki derbide takımlar birer galibiyet elde etti.

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi de açıklandı.

DERBİYE İSPANYOL 'VAR'

Dev derbinin VAR koltuğunda bu akşam İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande olacak.