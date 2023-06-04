Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler netleşti! Forvette sürpriz var...

Nef Stadı'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakemi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala muhtemel 11'ler belli oldu...
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveria, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, Emre Mor (İrfan), Valencia, Batshuayi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızlı ekip, son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.
Galatasaray, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak. Ligin 34. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiyle sahalara dönecek. Sakat futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Zaniolo'nun da dönmesiyle derbide tam kadro olacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, dev müsabakada forma giyemeyecek.
Sakatlıktan dönen ve antrenman eksiği bulunan kaleci Altay Bayındır'ın da bu maçta görev alması beklenmiyor.
Bu arada şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak. Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.
[RMV-10]