Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler netleşti! Forvette sürpriz var...

Nef Stadı'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakemi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala muhtemel 11'ler belli oldu...

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveria, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, Emre Mor (İrfan), Valencia, Batshuayi

GALATASARAY, LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızlı ekip, son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.

SARI-KIRMIZILILAR DERBİYE TAM KADRO

Galatasaray, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak. Ligin 34. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiyle sahalara dönecek. Sakat futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Zaniolo'nun da dönmesiyle derbide tam kadro olacak.

SARI LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, dev müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıktan dönen ve antrenman eksiği bulunan kaleci Altay Bayındır'ın da bu maçta görev alması beklenmiyor.

GALATASARAY KUPASINI ALACAK

Bu arada şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak. Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.



[RMV-10]