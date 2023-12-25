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Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Süper Kupa maçının hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

25.12.2023 15:11 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı cuma günü oynanacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Süper Kupa maçının hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta oynanacak karşılaşmada Hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Süper Kupa finali, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen basında yer alan haberler sonrası internette araştırılıyor. İşte Abdulkadir Bitigen hakkında merak edilenler...

ABDULKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ ABDULKADİR BİTİGEN'İN KARİYERİ

İşte Abdulkadir Bitigen'in hakemlik kariyeri:

  1. Lig (2007-2011)

  1. Lig (2011-2013)

  2. Lig (2013-2014)

Süper Lig (2014-günümüz)

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