Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Süper Kupa maçının hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta oynanacak karşılaşmada Hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Süper Kupa finali, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen basında yer alan haberler sonrası internette araştırılıyor. İşte Abdulkadir Bitigen hakkında merak edilenler...
Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.
Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.
Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.
Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.
İşte Abdulkadir Bitigen'in hakemlik kariyeri:
Lig (2011-2013)
Süper Lig (2014-günümüz)