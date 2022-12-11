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  4. Galatasaray formasıyla 2 gol kaydeden Yusuf Demir sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu! Yaptığı açıklama herkesin dilinde...

Galatasaray formasıyla 2 gol kaydeden Yusuf Demir sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu! Yaptığı açıklama herkesin dilinde...

11.12.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Dünya Kupası'na verilen arayı iyi değerlendirmek için oynadığı hazırlık maçında 2 gol atarak adeta şov yapan Yusuf Demir, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Bu kez Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar Yusuf Demir'in golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray formasıyla 2 gol kaydeden Yusuf Demir sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu! Yaptığı açıklama herkesin dilinde...
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Adana Demirspor maçında iki gol kaydeden Yusuf Demir, Galatasaray'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek hakkında çıkan iddialara net cevap verdi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

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Yusuf Demir, "Buraya geldiğimde takım beni çok sıcak karşıladı. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım şampiyon olacağız. Galiba üçüncü gün, yeni başladık ve ilk maçımızı oynadık kampta. Şimdilik her şey güzel gidiyor. Tabii ki her gol bir futbolcuyu moral olarak etkiler. İlk gollerimi attığım için mutluyum, inşallah devamı gelir. Takımdaki ilişkiler çok iyi. Büyük oyuncular, abilerimiz var, gençlere yardım etmek istiyorlar. Sıcak kanlı bir takımımız var, amacımız şampiyonluk ve umarım oluruz." dedi.

"TFF'DE ÇALIŞMIYORUM, ONLARA SORUN"

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Yusuf Demir, yabancı statüsünde oynamasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu ise "Bu konu hakkında bir düşüncem yok. Bunu benimle değil, yönetenlerle konuşmanız lazım. TFFde çalışmıyorum, bilmiyorum. Onlara sorun" ifadelerini kullandı. Yusuf Demir'in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.


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