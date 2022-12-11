Galatasaray formasıyla 2 gol kaydeden Yusuf Demir sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu! Yaptığı açıklama herkesin dilinde...

Adana Demirspor maçında iki gol kaydeden Yusuf Demir, Galatasaray'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek hakkında çıkan iddialara net cevap verdi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Yusuf Demir, "Buraya geldiğimde takım beni çok sıcak karşıladı. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım şampiyon olacağız. Galiba üçüncü gün, yeni başladık ve ilk maçımızı oynadık kampta. Şimdilik her şey güzel gidiyor. Tabii ki her gol bir futbolcuyu moral olarak etkiler. İlk gollerimi attığım için mutluyum, inşallah devamı gelir. Takımdaki ilişkiler çok iyi. Büyük oyuncular, abilerimiz var, gençlere yardım etmek istiyorlar. Sıcak kanlı bir takımımız var, amacımız şampiyonluk ve umarım oluruz." dedi.

"TFF'DE ÇALIŞMIYORUM, ONLARA SORUN"

Yusuf Demir, yabancı statüsünde oynamasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu ise "Bu konu hakkında bir düşüncem yok. Bunu benimle değil, yönetenlerle konuşmanız lazım. TFFde çalışmıyorum, bilmiyorum. Onlara sorun" ifadelerini kullandı. Yusuf Demir'in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.



