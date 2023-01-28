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Galatasaray Giresunspor maçında kulüp tarihine geçen performans! Maçta ilklere doyulamadı!

28.01.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Çotanak Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan müsabakaya her iki takımın da taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Maçta kazanan taraf 4-0'lık farkla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılar, bu sonuçla birlikte galibiyet serisine bir yenisini eklemiş oldu. Peki Galatasaray Giresunspor maçında neler yaşandı? İşte detaylar...

Galatasaray Giresunspor maçında kulüp tarihine geçen performans! Maçta ilklere doyulamadı!

Giresunspor Galatasaray maçı bugün (28 Ocak 2023 Cumartesi) canlı olarak ekrana geldi. Spor Toto Süper Lig 21. haftasında oynanan bu karşılaşmada Hakem Bahattin şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Candaş Elbil yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan oldu. Peki Galatasaray Giresunspor maçında neler yaşandı, maç sonucu ne oldu? İşte detaylar...

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇ SONUCU

Giresunspor Galatasaray maçı bugün (28 Ocak 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başladı. Giresunspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana geldi. Heyecanın bir an olsun dinmediği maçta galip gelen taraf 4-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dries Mertens, 61. dakikada Leo Dubois, 88. dakikada Milot Rashica VE 90+5. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

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Galatasaray, gelecek hafta Hangikredi Ümraniyespor'u ağırlayacak. Giresunspor ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Galatasaray bu akşam karşılaştığı Giresunspor maçıyla adını kulüp tarihine yazdırdı. Galatasaray tarihinde bir ilk yaşandı. Sarı Kırmızılılar ilk defa 10 maçtır yenilmiyor. 10 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen Galatasaray Hangikredi Ümraniyespor'a karşı da galip gelerek seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

GİRESUNSPOR İLE GALATASARAY SÜPER LİG TARİHİNDE 15 KEZ KOZLARINI PAYLAŞTI

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne dek 15 defa kozlarını paylaştı.

Galatasraay 6 kez sahadan üstünlükle ayrılmayı başardı.

Giresunspor ise 4 defa da rakibini mağlup etti.

5 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi.

Sarı Kırmızılıların 20 golüne, Giresunspor 13 golle karşılık verdi.

Öte yandan Galatasaray’ın 9’u Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Galatasaray ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor ve Antalyaspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Keçiörengücü ve Alanyaspor’u mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 10 kez deplasmanda maça çıktı.

Galatasaray 7 galibiyet, 2 eşitlik ve 1 yenilgiyle 23 puan topladı ve bu alanda da lider konumda yer alıyor.

Aslan 20 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Fenerbahçe’ye konuk oldu ve sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

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