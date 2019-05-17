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Galatasaray Güldeniz Ünal'ı transfer etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

Sarı-kırmızılı voleybol takımı, eski oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Güldeniz Ünal'ı transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı, eski oyuncusu Güldeniz Önal'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Tecrübeli smaçör için Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine takım menajeri Nihan Güneyligil'in de katıldığı aktarıldı.

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Galatasaray HDI Sigorta Güldeniz Önal Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Salonu

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