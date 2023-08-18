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Galatasaray Hakim Ziyech ile her konuda anlaşma sağladı, testlerde sorun çıkmadı! İşte yıldız oyuncunun uçağının iniş saati

18.08.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın son günlerde 1 numaralı gündemi olan Hakim Ziyech transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip yıldız oyuncu ile büyük oranda anlaşma sağlarken, Ziyech'in İstanbul'a geliş saati de belli oldu. İşte detaylar...

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken yaptığı hamlelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar son olarak listesine yıldız oyuncu Hakim Ziyech'i alırken, bu transfere dair sürpriz bir gelişmeler yaşanıyor.

TESTLERDE SORUN ÇIKMADI

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30 yaşındaki futbolcu, Yener İnce’nin gözetiminde Londra’da bir dizi testten geçti. Ziyech'in sağlık kontrollerinde bir soruna rastlanmadı ve Chelsea ile Galatasaray transfer konusunda her konuda anlaştı.

4 YILLIK ANLAŞMA

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Ziyech, İstanbul'a gelmesinin ardından sponsor hastanede de sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Galatasaray, Ajax'tan 2020 yılında 40 milyon Euro bonservisle Chelsea'ya transfer olan Ziyech için Londra ekibine bonuslarla birlikte 1 milyon Euro ödeyecek. Ziyech, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon euro alacak.

İNİŞ SAATİ BELLİ OLDU

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TRT Spor'un haberine göre; Hakim Ziyech, bu akşam 23:00 sularında İstanbul'a gelecek.

"EĞER G.SARAY'A GİDERSE..."

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Eyüpspor forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Ziyech transfer iddiasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Hollandalı futbolcu "Ziyech Galatasaray'a giderse, Icardi bu sezon atacağı 20 golün üzerine 10 gol daha atmış olur." ifadelerini kullanmıştı.

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