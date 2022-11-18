Galatasaray'ı her maçta pişman ediyor! Mısır, Belçika'yı 2-1 mağlup etti

Mısır, hazırlık karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Mısır olurken, Mısır'ın golleri tanıdık isimlerden geldi.
Mısır'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Galatasaray'ın Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderdiği Mostafa Muhammed ve 46. dakikada Trezeguet kaydetti. Belçika'nın tek golü 76. dakikada Lois Openda'dan geldi.
Mısır'da Mustafa Muhammed 73, Trezeguet 88 dakika sahada kaldı. Belçika'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi, ilk yarının sonunda oyundan çıktı. Dries Mertens ise ikinci yarının başında oyuna girdi.