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Galatasaray'ı her maçta pişman ediyor! Mısır, Belçika'yı 2-1 mağlup etti

18.11.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldiği Belçika'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken, ev sahibi ekibin golleri oldukça tanıdık isimlerden geldi. Mısır'ın ilk golü Galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı Mostafa Mohamed'den gelirken, ikinci gol Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet'in ayağından geldi.

Galatasaray'ı her maçta pişman ediyor! Mısır, Belçika'yı 2-1 mağlup etti
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
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Mısır, hazırlık karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Mısır olurken, Mısır'ın golleri tanıdık isimlerden geldi.

GOLLER TANIDIK İSİMLERDEN

MNMNB

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Galatasaray'ın Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderdiği Mostafa Muhammed ve 46. dakikada Trezeguet kaydetti. Belçika'nın tek golü 76. dakikada Lois Openda'dan geldi.

Mısır'da Mustafa Muhammed 73, Trezeguet 88 dakika sahada kaldı. Belçika'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi, ilk yarının sonunda oyundan çıktı. Dries Mertens ise ikinci yarının başında oyuna girdi.

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