Galatasaray'ı korkutan tablo! Gol yeme sıkıntısı devam ediyor

Sezona Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi kulvarlarında başlayan Galatasaray, oynadığı 9 resmi müsabakada kalesini gole kapatmakta büyük zorluk yaşadı. Toplam 18 gol yiyerek maç başına 2 gol ortalamasına gerileyen sarı-kırmızılı ekip, savunma hattındaki sorunlara bir türlü çözüm üretemedi. Geçtiğimiz sezon 18. golü ancak 20. resmi karşılaşmasında kalesinde gören Cimbom, bu sezon aynı sayıya henüz 9. maçta ulaştı.

BİREYSEL PERFORMANSLAR KÖTÜ GİDİŞATIN ODAĞINDA

Sarı-kırmızılılardaki bu belirgin düşüşte savunma oyuncularının bireysel formsuzlukları da önemli rol oynadı. Başta Abdülkerim Bardakcı olmak üzere defans hattındaki isimlerin yaşadığı performans kayıpları ve yapılan kritik hatalar, kalede görülen gol sayısının artmasına doğrudan etki etti. Teknik heyetin, savunma kurgusunu ve bireysel hataları gidermek adına yeni önlemler üzerinde çalıştığı öğrenildi.

OKAN BURUK DÖNEMİNİN EN ZAYIF DEFANS İSTATİSTİĞİ

Okan Buruk'un göreve geldiği günden bu yana sürekli yükselen ya da dengede kalan savunma verileri bu sezon dip yaptı. Galatasaray'ın kalesinde gördüğü maç başı gol ortalaması 2022-2023 sezonunda 0.82, 2023-2024 sezonunda 1.01 ve 2024-2025 sezonunda 1.21 olarak gerçekleşmişti. Bu sezon ulaşılan 2.00'lık ortalama, Buruk döneminin en olumsuz savunma istatistiği olarak kayıtlara geçti.