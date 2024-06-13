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Galatasaray için olay yaratan ifadeler! Leo Dubois alınan karara ateş püskürdü

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.06.2024 07:48
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois, Fransız basınına olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dubois için nasıl bir karar verileceği büyük merak konusu oldu.

Galatasaray için olay yaratan ifadeler! Leo Dubois alınan karara ateş püskürdü

Leo Dubois, Fransız basınından L'Equipe'e konuştu. Bu sözlerin ardından Galatasaray yönetiminin nasıl bir tavır alacağı merak konusu olurken taraftarlardan şimdiden tepkiyi çekti.

"GALATASARAY’A TRANSFER OLDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

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"Galatasaray’a transfer olduğum için pişman değilim. Uzun uzun düşünerek aldığım bir karardı. Lyon'daki dönemimin sonuna geliyordum. Galatasaray ile yeni bir meydan okuma arıyordum. Tutku ve şampiyonluklar istiyordum. Çılgın bir taraftar kitlesi buldum! İlk sezonumun sonunda Türkiye şampiyonu oldum. Bu tür duyguları yaşamak için futbol oynuyoruz."

"ARTIK KULÜPTE OLMAYAN BİRİNİN ADALETSİZ BİR KARARINA KURBAN GİTTİM"

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"İlk sezonumun ardından artık kulüpte olmayan birinin adaletsiz bir kararına kurban gittim. Avrupa transfer dönemi bitmişti ve beni Şampiyonlar Ligi listesinden çıkarıp yerime Tottenham'dan iki oyuncuyu (Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele) aldı. Bunu kabullenmek çok zor oldu. Oynayamama riskiyle neredeyse başka şansım kalmamıştı. İki seçenek vardı."

"YA HUKUKİ YOLLARDAN SALDIRACAK VE ÇATIŞMA YAŞAYACAKTIM YA DA..."

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"Ya bu adaletsizlik karşısında kulübe hukuki yollardan saldıracak ve çatışma yaşayacaktım, ya da Türkiye'de sportif bir seçim yaparak bir çözümü kabul edecektim. Başakşehir devreye girdi. Türk transfer piyasasının bitmesine on dakika kala anlaşmaya vardık! Ama doğru seçimi yaptım. Kulüp 19. sıradayken geldim. Süper Lig’i 4. sırada ve Avrupa bileti alarak bitirdik. Bu yükseliş güzel bir deneyim oldu. Hırslı ve bana çok şey katan bir teknik kadroya sahip bir kulüp keşfettim. Öyle ki, ayrılırken başkan bana onursal bir ödül verdi."

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Leo Dubois galatasaray
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