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Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finalini Cüneyt Çakır yönetecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finalini Cüneyt Çakır yönetecek.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finalini Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçını hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray akhisarspor cüneyt çakır

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Başarılar Aşkhisar'ım.
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