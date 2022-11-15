Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'dan ilk kez transfer açıklaması geldi!

Manchester City'nin değişilmez oyuncularından İlkay Gündoğan'ın sözleşmesinin bitmesine çok az bir zaman kaldı. Guardiola'nın özel talimatıyla takım kaptanlığına kadar yükselen yıldız oyuncu ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen İngiliz devi, kararı İlkay'a bıraktı.

GALATASARAY İDDİALARI VAR

Türkiye'de Galatasaray'ı tuttuğunu her defansında yineleyen İlkay Gündoğan verdiği röportajda, "2024'te de hala en üst düzeyde oynayabileceğimi düşünüyorum. En azından öyle hissediyorum. Hala istendiğimi ve bana ihtiyaç duyulduğunu hissedersem, elbette tüm bunları göz ardı etmeyeceğim. Sözleşme konusunda acelem yok. Bunun yaşla bir ilgisi var mı bilmiyorum ama bu konuda çok rahatım. Çok fazla uzak görünmese de 2023 yazı hala çok uzak görünüyor. Şu anda bu konuda çok fazla düşünmüyorum." dedi.

