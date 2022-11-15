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Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'dan ilk kez transfer açıklaması geldi!

15.11.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan için her geçen gün transfer iddiaları ciddileşiyor. Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek yıldız oyuncu için Galatasaray devrede. Kariyeri ile ilgili henüz net kararını vermeyen İlkay Gündoğan, Kicker dergisine özel bir röportaj verdi.

Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'dan ilk kez transfer açıklaması geldi!
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
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Manchester City'nin değişilmez oyuncularından İlkay Gündoğan'ın sözleşmesinin bitmesine çok az bir zaman kaldı. Guardiola'nın özel talimatıyla takım kaptanlığına kadar yükselen yıldız oyuncu ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen İngiliz devi, kararı İlkay'a bıraktı.

GALATASARAY İDDİALARI VAR

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Türkiye'de Galatasaray'ı tuttuğunu her defansında yineleyen İlkay Gündoğan verdiği röportajda, "2024'te de hala en üst düzeyde oynayabileceğimi düşünüyorum. En azından öyle hissediyorum. Hala istendiğimi ve bana ihtiyaç duyulduğunu hissedersem, elbette tüm bunları göz ardı etmeyeceğim. Sözleşme konusunda acelem yok. Bunun yaşla bir ilgisi var mı bilmiyorum ama bu konuda çok rahatım. Çok fazla uzak görünmese de 2023 yazı hala çok uzak görünüyor. Şu anda bu konuda çok fazla düşünmüyorum." dedi.

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İlkay Gündoğan galatasaray

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