Galatasaray ile görüşen Wanda Nara ortalığı kasıp kavurdu! Göğüs uçları gözükünce...

Forvet mevkisinde Seferovic, Gomis ve Mertens gibi yıldız isimleri barındıran Galatasaray'da frene basılmıyor. Şimdi de PSG'nin yıldız golcüsü Icardi ile görüşme gerçekleştiren Galatasaray'da taraftar şimdiden havaya girdi.

WANDA NARA İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Galatasaray, Icardi'nin hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara ile görüşme gerçekleştirmişti. Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı taraftarların Wanda Nara'nın Instagram hesabına yoğunlaştığı ve binlerce yorum yaptığı görülmüştü.

ORTALIĞI KASIP KAVURAN PAYLAŞIM

Sosyal medyada 15 milyon takipçisi bulunan Wanda Nara'nın yaptığı paylaşım yaklaşık yarım milyon beğeni aldı. Paylaştığı fotoğrafta göğüs ucu gözüktüğü için sansürleyen Wanda Nara yine kendinden söz ettirmeyi başardı.



