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Galatasaray ile görüşen Wanda Nara ortalığı kasıp kavurdu! Göğüs uçları gözükünce...

15.08.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Erden Timur önderliğinde yürütülen çalışmalara sürpriz bir isim eklendi. PSG'nin gözden çıkardığı ve kendisine kulüp arayan Mauro Icardi ile ilgili girişimler başlamıştı. Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara ile görüşen sarı-kırmızılılar bu transferde önemli mesafe almıştı. Wanda Nara'nın Instagram hesabından son paylaştığı fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray ile görüşen Wanda Nara ortalığı kasıp kavurdu! Göğüs uçları gözükünce...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Forvet mevkisinde Seferovic, Gomis ve Mertens gibi yıldız isimleri barındıran Galatasaray'da frene basılmıyor. Şimdi de PSG'nin yıldız golcüsü Icardi ile görüşme gerçekleştiren Galatasaray'da taraftar şimdiden havaya girdi.

WANDA NARA İLE GÖRÜŞME YAPILDI

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Galatasaray, Icardi'nin hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara ile görüşme gerçekleştirmişti. Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı taraftarların Wanda Nara'nın Instagram hesabına yoğunlaştığı ve binlerce yorum yaptığı görülmüştü.

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ORTALIĞI KASIP KAVURAN PAYLAŞIM

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Sosyal medyada 15 milyon takipçisi bulunan Wanda Nara'nın yaptığı paylaşım yaklaşık yarım milyon beğeni aldı. Paylaştığı fotoğrafta göğüs ucu gözüktüğü için sansürleyen Wanda Nara yine kendinden söz ettirmeyi başardı.


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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray
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