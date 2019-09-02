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Galatasaray'ın 6. Kolombiyalı futbolcusu Falcao

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

Fransa'nın Monaco ekibinden transfer edilen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımın 6. Kolombiyalı futbolcusu oldu.

Galatasaray'ın 6. Kolombiyalı futbolcusu Falcao

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 160 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 6 Kolombiyalı yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Kolombiyalı futbolcular Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata ve Juan Pablo Pino'yu transfer etmişti.

160. YABANCI FUTBOLCU

Radamel Falcao, Galatasaray'ın renklerine kattığı 160. yabancı futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 5 kıta ve 45 ülkeden 160 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda ve Yunanistan'dan oyuncu aldı.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, son 60 yılda 21 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 12 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 5 Türk asıllı futbolcu da forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti.

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Galatasaray falcao Spor Toto Süper Lig

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