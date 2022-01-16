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Galatasaray'ın Ahmet Çalık paylaşımı duygulandırdı! Kimse beğenmeden geçmedi

16.01.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, trafik kazasında hayatını kaybeden ve bir dönem sarı-kırmızılı formayı da giyen Ahmet Çalık için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Hatay maçı öncesi "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtleri giyen futbolcuların fotoğraflarını paylaşan Galatasaray, "Çocukluk aşkın seni hiç unutmayacak... Kalbimizdesin Ahmet Çalık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Ahmet Çalık paylaşımı duygulandırdı! Kimse beğenmeden geçmedi
Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Galatasaray, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Sarı-kırmızılılar, Hatay maçı öncesi 27 yaşındaki futbolcuyu hem sahada hem de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.

"ÇOCUKLUK AŞKIN SENİ HİÇ UNUTMAYACAK"

Hatay maçı öncesi "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtlerle sahaya çıkan futbolcuların fotoğraflarını paylaşan Galatasaray sosyal medya hesabı, "Çocukluk aşkın seni hiç unutmayacak... Kalbimizdesin Ahmet Çalık" ifadelerini kullandı.

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GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı renklere gönül veren Ahmet Çalık, 2017-2020 yıllarında Galatasaray forması giymişti. 27 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı kulüpten, 2020 yılının Ekim ayında Konyaspor'a transfer olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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