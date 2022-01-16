Galatasaray'ın Ahmet Çalık paylaşımı duygulandırdı! Kimse beğenmeden geçmedi

Galatasaray, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Sarı-kırmızılılar, Hatay maçı öncesi 27 yaşındaki futbolcuyu hem sahada hem de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.
Hatay maçı öncesi "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtlerle sahaya çıkan futbolcuların fotoğraflarını paylaşan Galatasaray sosyal medya hesabı, "Çocukluk aşkın seni hiç unutmayacak... Kalbimizdesin Ahmet Çalık" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı renklere gönül veren Ahmet Çalık, 2017-2020 yıllarında Galatasaray forması giymişti. 27 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı kulüpten, 2020 yılının Ekim ayında Konyaspor'a transfer olmuştu.
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