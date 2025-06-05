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Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı kaleciyi duyurdular! Sarı kırmızılıların yeni duvarı Yunanistan’dan! Fenerbahçe detayı dikkat çekti...

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, Fernando Muslera’nın vedası sonrası gözünü kaleci transferine çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk ve scout ekibinin raporları doğrultusunda transferde ince eleyip sık dokuyan sarı kırmızılıların gündeminde pek çok yerli ve yabancı kaleci bulunuyor.

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı kaleciyi duyurdular! Sarı kırmızılıların yeni duvarı Yunanistan’dan! Fenerbahçe detayı dikkat çekti...
Burak Kavuncu
Dominik Kotarski

Dominik Kotarski

HIR Hırvatistan
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: PAOK
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Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray kaleci transferi için adayları gözden geçiriyor. Fernando Muslera'yı aratmayacak ve kulübe uzun yıllar hizmet verecek bir kaleci arayan sarı kırmızılılar, Avrupa'dan birçok isimle temasa geçmiş durumda.

Andriy Lunin, Emiliano Martinez, Marcin Bulka, Zion Suziki ve Oblak gibi önemli isimlerin peşinden koşan Galatasaray, bir yandan da yerli isimlerle iletişim halinde. Uğurcan Çakır ve Berke Özer ile ilgilenen Galatasaray, Şampiyonlar ligi kadrosuna yerli isimleri yazıp elini rahatlatmak istiyor. İstenen bonservislerin makul olması durumunda oyuncuların menajerlerine ilgileniyoruz denildi.

'GALATASARAY EL SIKIŞTI…'

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Yunan basınının haberine göre, Paok kalecisi Dominic Kotarski 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray ile anlaştı. Oyuncunun yakın çevresine Galatasaray’a gidiyorum dediği ve Sarı-Kırmızılılar'da forma giymeyi çok istediği de gelen bilgiler arasında.

LIVAKOVIC'İN YEDEĞİ

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Kotarski, Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini Fenerbahçe’nin file bekçisi Dominik Livakovic ile birlikte koruyor.

PAOK KALESİNİ DUVAR YAPTI!

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Hırvat kaleci geçtiğimiz sezon Paok formasını 46 kez terletirken, 15 defa kalesini gole kapattı ve büyük beğeni topladı. Taraftarlar tarafından çok sevdiği bilinen Hırvat file bekçisi için duvar lakabı konulmuştu. Kotarski, 2022-2023 sezonu transfer döneminde Hırvatistan takımı HNK Gorica takımından 2 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

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