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Galatasaray'ın eski aşkı Hulk yeniden gündemde!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.11.2020 18:30 | Son Güncelleme

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna katabilmek için uğraştığı Hulk'a devre arasında kavuşmak istiyor. Ancak Çin basınından gelen haberlere göre Hulk'u isteyen tek kulüp Galatasaray değil. İşte transferin detayları...

Galatasaray'ın eski aşkı Hulk yeniden gündemde!

Yaz transfer döneminde Çin'den sürpriz haberler gelmiş; Hulk'un menajerinin Galatasaray'la görüştüğü ifade edilmişti.

Hatta Brezilyalı yıldızın, Shanghai ile sözleşmesini feshederek Avrupa'ya döneceği, gideceği takımın da Galatasaray olduğu uzun süre konuşulmuştu.
Üstelik sarı-kırmızılı cepheden de bu konuda bir yalanlama gelmemişti. Transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte bu iddianın ateşi küllenirken Çin'den yeni bir iddia daha geldi.

CİDDİ RAKİPLERİ VAR

Hem teknik direktör Vitor Pereira hem de takımın idari menajeri Junje Niu ile görüşen Hulk, Aralık ayında bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini iletti.Kendisinin yerine başka bir forvet bulunmasını istedi. Çin'den Soho Sports, Hulk'un görüştüğü takımlar arasında Porto, Zenit ve Sao Paulo'nun yanı sıra Galatasaray'ın da yer aldığını yazdı.34 yaşındaki yıldızın yeni yılın ilk günlerinde yeni takımının yolunu tutacağı kaydedildi.Hulk bu sezon Çin'de 10 maçta 5 gol atarak formda olduğunu gösterdi.

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