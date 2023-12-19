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Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas katıldığı yayında her şeyi bir bir açıkladı o sözleri şaşkınlık yarattı "Yiyin birbirinizi!"

19.12.2023 12:06 | Son Güncelleme:
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Burak Elmas katıldığı bir programda Galatasaray'da başkanlık yaptığı döneme dair konuşurken, hak etmediği davranışlara maruz kaldığını söyledi. Elmas açıklamasında Fatih Terim'in gönderilme sürecine dair de açıklamalarda bulunurken, 'Yiyin birbirinizi' sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski başkanlarından Burak Elmas, Balçiçek İlter'in YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da başkanlık yaptığı döneme dair de konuşan Elmas, Fatih Terim'i gönderme sürecine değinirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FATİH TERİM'İ GÖNDERMESEYDİNİZ BAŞKAN OLARAK KALIR MIYDINIZ?"

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"Bunun cevabını bana çok kişi 'evet' olarak verdi ama bence kalamazdım. Kişisel hiçbir sorunum yoktu Fatih Terim ile. Yaptığı her şeyi tasvip etmeyebilirim ama teknik direktör olarak çok beğenirim. Karakter ve hocalık olarak böyle bir paketi var Fatih Terim'in."

"Fatih Terim'i gönderme kararını bir günde almadım. Bir arkadaşımla konuştum ve böyle bir karar almak üzere olduğumu söyledim. O da bana 'Başkanlığın için ve siyasi olarak çok yanlış bir karar' dedi. Ben de dedim ki; 'Hiçbir zaman Galatasaray için doğru olduğunu düşündüğüm şeyi kendi başkanlığım ile kıyas etmedim. Hep doğruyu yapmaya çalıştım. Bu benim başkanlığıma mal olsa da...' Sonra bana '2 hafta beklesen tribünler gönderecekti' dediler. Ben buna neden izin vereyim?"

"BANA ÇÖMEZ GÖZÜYLE BAKMIŞTIR"

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"Fatih Terim ile ben konuştum. Çok zor bir konuşma oldu. Ondan daha genç olduğum için yüzde yüz bana 'çömez' gözüyle bakmıştır."

"Doğru karar olduğunu biliyordum Galatasaray için. 'Hocam, saha kenarında bir değişiklik yapacağız ama sizin projede kalmanızı isterim' dedim. 'Hayırlısı olsun. Ben yönetici olarak çalışamam' dedi."

"YİYİN BİRBİRİNİZİ"

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"En başarısız başkan söylemi... İnsanı üzen bir şey bu. Yaptıklarınızın karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Bir daha Galatasaray siyasetinin içinde olmayı asla düşünmüyorum."

"Çocuklarıma, karıma özellikle kızıma inanılmaz hakaretler edildi. Bunu kendimden önce aileme yapmam. Böyle bir güç elde etme derdim yok. Buyurun beyler, yiyin birbirinizi."

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