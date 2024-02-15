Galatasaray'ın eski oyuncusu Tomas Ujfalusi'den Sparta Prag maçı öncesi açıklamalar...

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve oynadığı dönemde taraftarlar üstünde etkisini bırakan Tomas Ujfalusi, Sparta Prag maçı öncesi Galatasaray hakkında konuştu.

"GALATASARAY ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

''Kesinlikle eskisi gibi değil. Benim dönemimde 30'lu yaşların üzerinde çok sayıda yaşlı oyuncu vardı, kariyerinizi bitirmek için gittiğiniz bir takımdı. Muslera'nın yanında bence şu anın en yaşlı oyuncusu 36 yaşındaki Dries Mertens. Onun dışında nispeten genç ve agresif oyuncular var. Icardi bile henüz veteran değil, geçen yıl sadece 30 yaşındaydı, Zaha ise 31 yaşında. Savunmayı Nelsson yönetiyor, kendisi 25 yaşında."

''İNANILMAZ BİR ATMOSFER''

''Avrupa Kupaları her zaman ilgi çekicidir. Biletler tamamen tükenmese bile gelen insanlar inanılmaz bir atmosfer yaratıyor. Maç boyunca tezahürat yapıyorlar, kesinlikle güzel olacak ev sahibi takım ve seyirciler için. Sanırım onlar da bunun ve Spartalıların tadını çıkaracaklardır.''





