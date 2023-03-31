SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'in yeni adresi Jorge Jesus'u üzecek...

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'in yeni adresi Jorge Jesus'u üzecek...

31.03.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen fakat başarılı olamayan Domenec Torrent'in yeni adresi belli oldu. Herve Renard ile yollarını ayıran Suudi Arabistan yeni teknik adam arayışlarına başlamıştı. Jorge Jesus'un da yer aldığı listede Domenec Torrent konusunda karar kılındı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'in yeni adresi Jorge Jesus'u üzecek...

Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ın başına geçerek büyük bir sürprize imza atan Domenec Torrent'in Türkiye kariyeri istediği gibi gitmemişti. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak sessizliği koruyan Torrent'in yeni adresi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

LİSTEDE JESUS VE MANCİNİ VAR

62b1f6154e3fe104a4d1ebd9

Herve Renard ile yollarını ayıran Suudi Arabistan'da Jorge Jesus, Roberto Mancini ve Zinedine Zidane gibi isimler gündeme gelmişti. Bu isimlerin yanında yer alan Domenec Torrent bir adım öne geçti.

TORRENT GÜNDEME GELDİ

thumbs_b_c_f795182d3db37f2931adec1fd741a968

İspanya'dan AS'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın teknik direktörü Torrent oluyor. Diğer adayları eleyen Suudi Arabistan federasyonu, Torrent üstünde karar kıldı. Son olarak Galatasaray'da görev yapan Torrent, 20 karşılaşmada 1.30 puan ortalaması yakalamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan Sergio Ramos harekatı! Sezon sonunda bedavaya gelebilir...Galatasaray'dan Sergio Ramos harekatı! Sezon sonunda bedavaya gelebilir...
Fatih Terim şampiyonluk maçını açıkladı! F.Bahçelileri kızdırdıFatih Terim şampiyonluk maçını açıkladı! F.Bahçelileri kızdırdı
Doğum günü videosu çekerken, karısının çıplak halini de paylaştı!Doğum günü videosu çekerken, karısının çıplak halini de paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Domenec Torrent Jorge Jesus galatasaray Fatih Terim atan renard domenec torre domenec torr domenec to

En Çok Okunan Haberler

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Akşener'den İYİ Parti binası önünde çok konuşulacak sözler

Akşener'den İYİ Parti binası önünde çok konuşulacak sözler

Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı!

Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı!

Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten...

Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten...

İnegölspor'un kalecileri şike nedeniyle tutuklandı!

İnegölspor'un kalecileri şike nedeniyle tutuklandı!

Fatih Terim-Trabzonspor flörtünün ilk görüşmesi gerçekleştirildi!

Fatih Terim-Trabzonspor flörtünün ilk görüşmesi gerçekleştirildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.