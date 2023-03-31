Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'in yeni adresi Jorge Jesus'u üzecek...

Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ın başına geçerek büyük bir sürprize imza atan Domenec Torrent'in Türkiye kariyeri istediği gibi gitmemişti. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak sessizliği koruyan Torrent'in yeni adresi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

LİSTEDE JESUS VE MANCİNİ VAR

Herve Renard ile yollarını ayıran Suudi Arabistan'da Jorge Jesus, Roberto Mancini ve Zinedine Zidane gibi isimler gündeme gelmişti. Bu isimlerin yanında yer alan Domenec Torrent bir adım öne geçti.

TORRENT GÜNDEME GELDİ

İspanya'dan AS'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın teknik direktörü Torrent oluyor. Diğer adayları eleyen Suudi Arabistan federasyonu, Torrent üstünde karar kıldı. Son olarak Galatasaray'da görev yapan Torrent, 20 karşılaşmada 1.30 puan ortalaması yakalamıştı.



