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Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki taktiği belirlendi! Okan Buruk'tan flaş karar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.09.2024 10:49
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de yarın konuk olacağı Fenerbahçe derbisinden galip ayrılıp, ligde kayıp yaşamadan devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, derbi için taktiksel anlamda son kararını verdi.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı 5 maçı da kazandı ve 15 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sezona ligde iyi başlayan Aslan, bu formunu Kadıköy’de de sürdürerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

LİGDE KAYIPSIZ

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Süper Lig’de sezona evinde Hatayspor karşılaşmasıyla başlayan Galatasaray, daha sonra sırasıyla Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile oynadı ve rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 17 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

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Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı maçlarda 17 gol kaydederken, 13’ünü son üç karşılaşmada attı. Hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ligin de en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan’da Barış Alper Yılmaz 4, Michy Batshuayi, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı da 2’şer kez rakip fileleri havalandırdı.

BARIŞ ALPER YILMAZ 4 HAFTADIR BOŞ GEÇMİYOR

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Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de bu sezon gol yollarındaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Barış Alper, ligde oynadığı 5 maçta 4 gol sevinci yaşarken, bu gollerin hepsini son 4 haftada kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu, ligde ayrıca Fenerbahçe’den Edin Dzeko, Başakşehir’den Krzysztof Piatek ve Antalyaspor’dan da Braian Samudio ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

TAKTİK BELİRLENDİ

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Okan Buruk, Mertens'i oynatmaktan vazgeçmezse, Gabriel Sara derbide 8 numarada oynayacak. Mertens yerine Berkan Kutlu oynarsa, Sara 10 numaraya geçecek.

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