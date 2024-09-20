Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki taktiği belirlendi! Okan Buruk'tan flaş karar...

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı 5 maçı da kazandı ve 15 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sezona ligde iyi başlayan Aslan, bu formunu Kadıköy’de de sürdürerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

LİGDE KAYIPSIZ

Süper Lig’de sezona evinde Hatayspor karşılaşmasıyla başlayan Galatasaray, daha sonra sırasıyla Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile oynadı ve rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 17 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı maçlarda 17 gol kaydederken, 13’ünü son üç karşılaşmada attı. Hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ligin de en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan’da Barış Alper Yılmaz 4, Michy Batshuayi, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı da 2’şer kez rakip fileleri havalandırdı.

BARIŞ ALPER YILMAZ 4 HAFTADIR BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de bu sezon gol yollarındaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Barış Alper, ligde oynadığı 5 maçta 4 gol sevinci yaşarken, bu gollerin hepsini son 4 haftada kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu, ligde ayrıca Fenerbahçe’den Edin Dzeko, Başakşehir’den Krzysztof Piatek ve Antalyaspor’dan da Braian Samudio ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

TAKTİK BELİRLENDİ

Okan Buruk, Mertens'i oynatmaktan vazgeçmezse, Gabriel Sara derbide 8 numarada oynayacak. Mertens yerine Berkan Kutlu oynarsa, Sara 10 numaraya geçecek.