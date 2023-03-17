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Galatasaray'ın galibiyet serisi Konya'da sona erdi! Zorlu deplasmandan 2-1'lik mağlubiyetle dönen sarı-kırmızılılar 14 maç sonra takıldı

17.03.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ligde 14 maçlık galibiyet serisini elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde bulunuyordu. Konya deplasmanından da galibiyetle dönüp seriyi 15 maça çıkartmak isteyen Galatasaray bu kez istediğini yapamadı. İkinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, 14 maçlık galibiyet serisini kaybetti.

Galatasaray'ın galibiyet serisi Konya'da sona erdi! Zorlu deplasmandan 2-1'lik mağlubiyetle dönen sarı-kırmızılılar 14 maç sonra takıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 26. haftada Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılar, zorlu Konya deplasmanından da 3 puanla dönerek farkı açmak istiyordu. Karşılıklı atakların geçtiği mücadelede Konyaspor'a karşı diş geçiremeyen Galatasaray, maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorla birlikte 14 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

GALATASARAY İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

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Sarı-kırmızılılar, dakikalar 31'i gösterdiğinde Rashica'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem’in pasında hareketlenen Rashica, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu.

AHMET ÇALIK'A ARMAĞAN ETTİLER

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Rashica'nın golünün asistini yapan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın formasını tribünlere göstererek büyük alkış topladı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

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Galatasaray'da Berkan Kutlu cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 35. dakikasında sarı kart gören Berkan Kutlu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak.

KONYASPOR GOLÜ BULDU!

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Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Konyaspor'da Soner Dikmen sahneye çıktı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Soner Dikmen'in vuruşu Abdülkerim'e çarparak ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.

İLK GOLÜNÜ GALATASARAY'A ATTI

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Konyaspor, Aleksandar Stanojević yönetiminde ligdeki ilk golünü Galatasaray'a attı.

KONYASPOR FİŞİ ÇEKTİ

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Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Oğulcan Üngün'ün mükemmel vuruşu ağlarla buluştu ve Konyaspor maçı 2-1 kazandı. Konyaspor, Galatasaray'ın ligde 14, toplamda 17 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

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Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi olmuştu. Konya maçından yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar, 14 maçlık galibiyet serisini kaybetti.

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