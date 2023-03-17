Galatasaray'ın galibiyet serisi Konya'da sona erdi! Zorlu deplasmandan 2-1'lik mağlubiyetle dönen sarı-kırmızılılar 14 maç sonra takıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 26. haftada Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılar, zorlu Konya deplasmanından da 3 puanla dönerek farkı açmak istiyordu. Karşılıklı atakların geçtiği mücadelede Konyaspor'a karşı diş geçiremeyen Galatasaray, maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorla birlikte 14 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

GALATASARAY İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılar, dakikalar 31'i gösterdiğinde Rashica'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem’in pasında hareketlenen Rashica, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu.

AHMET ÇALIK'A ARMAĞAN ETTİLER

Rashica'nın golünün asistini yapan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın formasını tribünlere göstererek büyük alkış topladı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da Berkan Kutlu cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 35. dakikasında sarı kart gören Berkan Kutlu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak.

KONYASPOR GOLÜ BULDU!

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Konyaspor'da Soner Dikmen sahneye çıktı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Soner Dikmen'in vuruşu Abdülkerim'e çarparak ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.

İLK GOLÜNÜ GALATASARAY'A ATTI

Konyaspor, Aleksandar Stanojević yönetiminde ligdeki ilk golünü Galatasaray'a attı.

KONYASPOR FİŞİ ÇEKTİ

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Oğulcan Üngün'ün mükemmel vuruşu ağlarla buluştu ve Konyaspor maçı 2-1 kazandı. Konyaspor, Galatasaray'ın ligde 14, toplamda 17 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi olmuştu. Konya maçından yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar, 14 maçlık galibiyet serisini kaybetti.

