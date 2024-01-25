Galatasaray'ın gizli yürüttüğü transfer görüşmesi ortaya çıktı! Erden Timur Yusuf Yazıcı için Fransızları ikna etmek üzere...

Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sezon başında Beşiktaş'ın da ilgilendiği fakat anlaşma sağlayamadığı Yusuf Yazıcı için Galatasaray yönetimi harekete geçti.

ERDEN TİMUR GÖRÜŞTÜ

Erden Timur'un bizzat ilgilendiği Yusuf Yazıcı transferiyle ilgili Lille yetkilileriyle geçtiğimiz hafta Fransa'da bir görüşme gerçekleştirildi. Yusuf Yazıcı'nın kiralanması için pazarlıklara başlayan Erden Timur önemli mesafe kat etti.

OPSİYONSUZ BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

Yusuf Yazıcı'yı 6 aylığına kiralamak isteyen Galatasaray'a zorunlu satın alma opsiyonu koydurtmak isteyen Lille, sarı-kırmızılılarla yoğun pazarlık halinde. Yıldız oyuncu, bu sezon oynadığı 26 maçta, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.





