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Galatasaray'ın gizli yürüttüğü transfer görüşmesi ortaya çıktı! Erden Timur Yusuf Yazıcı için Fransızları ikna etmek üzere...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2024 11:53 | Son Güncelleme:
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Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen milli yıldız için kiralama teklifinin masada olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın gizli yürüttüğü transfer görüşmesi ortaya çıktı! Erden Timur Yusuf Yazıcı için Fransızları ikna etmek üzere...
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sezon başında Beşiktaş'ın da ilgilendiği fakat anlaşma sağlayamadığı Yusuf Yazıcı için Galatasaray yönetimi harekete geçti.

ERDEN TİMUR GÖRÜŞTÜ

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Erden Timur'un bizzat ilgilendiği Yusuf Yazıcı transferiyle ilgili Lille yetkilileriyle geçtiğimiz hafta Fransa'da bir görüşme gerçekleştirildi. Yusuf Yazıcı'nın kiralanması için pazarlıklara başlayan Erden Timur önemli mesafe kat etti.

OPSİYONSUZ BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

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Yusuf Yazıcı'yı 6 aylığına kiralamak isteyen Galatasaray'a zorunlu satın alma opsiyonu koydurtmak isteyen Lille, sarı-kırmızılılarla yoğun pazarlık halinde. Yıldız oyuncu, bu sezon oynadığı 26 maçta, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Yusuf Yazıcı galatasaray lille de sezon buruk erden
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