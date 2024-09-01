Galatasaray'ın gündemindeki Mario Hermoso Roma'ya imza atmak için İtalya'da!

Atletico Madrid'den ayrılan 29 yaşındaki stoper Mario Hermoso, bir süredir Galatasaray'ın gündemindeydi.

Sarı-Kırmızılıların büyük ölçüde anlaşma sağladığı Hermoso'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Tecrübeli stoper için son anda Roma devreye girdi ve Hermoso, Serie A devine transfer oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Roma, Mario Hermoso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İMZA İÇİN ROMA'DA

G.Saraylı taraftarların çok istediği Hermoso, imza için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

Atletico Madrid, Mario Hermoso'yu 2019-20 sezonu başında Espanyol'dan 25 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.