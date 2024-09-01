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Galatasaray'ın gündemindeki Mario Hermoso Roma'ya imza atmak için İtalya'da!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.09.2024 17:13
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Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar gösterdiği Hermoso, Sarı-Kırmızılılar'ın teklifini kabul etmezken İtalyan ekibi Roma ile anlaştı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın gündemindeki Mario Hermoso Roma'ya imza atmak için İtalya'da!

Atletico Madrid'den ayrılan 29 yaşındaki stoper Mario Hermoso, bir süredir Galatasaray'ın gündemindeydi.

Sarı-Kırmızılıların büyük ölçüde anlaşma sağladığı Hermoso'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Tecrübeli stoper için son anda Roma devreye girdi ve Hermoso, Serie A devine transfer oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Roma, Mario Hermoso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İMZA İÇİN ROMA'DA

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G.Saraylı taraftarların çok istediği Hermoso, imza için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

Atletico Madrid, Mario Hermoso'yu 2019-20 sezonu başında Espanyol'dan 25 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

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