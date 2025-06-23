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Galatasaray'ın istediği İlkay Gündoğan öyle bir gol attı ki... Manchester City satmaktan vazgeçebilir!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Manchester City ile Al Ain karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın istediği ve transferi için uğraş verdiği İlkay Gündoğan maçta yıldızlaşırken yeni sezon öncesi 2 gol birden atarak Manchester City teknik heyetini kendine hayran bıraktı.

Galatasaray'ın istediği İlkay Gündoğan öyle bir gol attı ki... Manchester City satmaktan vazgeçebilir!
Emre Şen
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Manchester City, ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Al-Ain ile kozlarını paylaştı ve sahadan 6-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

İLKAY GÜNDOĞAN ŞOV YAPTI

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Son dönemde adı sık sık Galatasaray'la anılan İlkay Gündoğan, attığı 2 golle maçın yıldızı oldu. Özellikle attığı ilk golle sosyal medyada gündem olan İlkay, müthiş bir aşırtma yaparak rakip kaleciyi çaresiz bıraktı.

GALATASARAY ÇOK İSTİYOR

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Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda görmek istediği İlkay Gündoğan için önümüzdeki haftalarda yeniden bir girişim yapılacak.

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İlkay Gündoğan galatasaray
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