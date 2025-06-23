Galatasaray'ın istediği İlkay Gündoğan öyle bir gol attı ki... Manchester City satmaktan vazgeçebilir!

Manchester City, ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Al-Ain ile kozlarını paylaştı ve sahadan 6-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

İLKAY GÜNDOĞAN ŞOV YAPTI

Son dönemde adı sık sık Galatasaray'la anılan İlkay Gündoğan, attığı 2 golle maçın yıldızı oldu. Özellikle attığı ilk golle sosyal medyada gündem olan İlkay, müthiş bir aşırtma yaparak rakip kaleciyi çaresiz bıraktı.

GALATASARAY ÇOK İSTİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda görmek istediği İlkay Gündoğan için önümüzdeki haftalarda yeniden bir girişim yapılacak.