Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü! İşte o anlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda Lille ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında skorda 1-1'lik eşitlik devam ederken sarı-kırmızılı temsilcimiz net bir fırsattan yararlanamadı.

VICTOR OSIMHEN YERDE KALDI, HAKEM BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ

Müsabakanın 27. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Nijeryalı golcü Victor Osimhen, ceza sahası içerisinde kaleci Berke Özer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Müsabakanın hakemi hiç tereddüt etmeden beyaz noktayı işaret ederek sarı-kırmızılı ekip lehine penaltı kararı verdi.

VAR İNCELEMESİ SONRASI KARAR İPTAL EDİLDİ

Sarı-kırmızılı futbolcuların penaltı sevinci yaşamasının ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine karşılaşmanın hakemi pozisyonu ekranda izlemeye davet edildi. Monitörde pozisyonu tekrar analiz eden hakem, penaltı kararını iptal ederek oyunu devam ettirdi. Galatasaray böylelikle öne geçme şansını VAR incelemesi sonrasında kaybetmiş oldu.