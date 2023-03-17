Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar hesap yapmaya başladı! Eksik olan 2 maç kazanılırsa...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 26. haftada Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 14 maçlık galibiyet serisini Konya'da bırakan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak büyük bir şok yaşadı.

FENERBAHÇELİLER YENİDEN UMUTLANDI

60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 2 maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış sergiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu kaybının ardından eksik olan 2 maçı da kazanırsa fark 3'e inecek.

SON 6 MAÇTA 5 GALİBİYET

Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyeti bulunuyor. Şampiyonluk hesaplarına başlayan sarı-lacivertliler yeniden heyecanlanmış durumda.

İŞTE PUAN DURUMU

1-) Galatasaray: 60 puan

2-) Fenerbahçe: 51 puan (2 maçı eksik)

3-) Beşiktaş: 46 puan (1 maçı eksik)

4-) Adana Demirspor: 42 puan (1 maçı eksik)

