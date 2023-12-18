Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag'ın korkutan istatistiği! Bu yıl kendi evlerinde bir kez bile mağlup olmadılar...

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda grup maçlarının ardından play-off turu kura çekimi yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

SPARTA PRAG DİKKAT ÇEKİYOR

Bu yıl geçmiş sezonlara göre daha iyi bir sezon geçiren Sparta Prag, ligde 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 16 galibiyetle lider konumda bulunuyor. Ligde evinde oynadığı tüm maçları kazanan Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne düşmüştü.

KENDİ EVLERİNDE YENİLMEDİLER

Hem Çekya hem de UEFA Avrupa Ligi'nde bu yıl kendi evlerinde yenilgi yüzü görmeyen Sparta Prag dirençli futboluyla öne çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers, Real Betis ve Aris Limassol'lu gruptan ikinci çıkan Prag, 10 puanla Rangers'ın arkasında ikinci sırada yer almıştı.





