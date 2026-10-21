Galatasaray'ın rakibini yıkan haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona karşısında aldığı 4-2’lik galibiyetin ardından yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia’dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Fransız temsilcisi, Gürcü oyuncunun sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu ve ameliyat edileceğini duyurdu.

SEZONU KAPATABİLİR

Barcelona mücadelesinin 59. dakikasında Xavi Espart ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Khvicha Kvaratskhelia, yaşadığı acı nedeniyle yerde kalmıştı. Sağ ayağının üzerine basmakta zorlanan 25 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin yardımıyla oyun alanından çıkarılmıştı.

PSG, yapılan kontrollerin ardından yıldız oyuncunun sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana geldiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün FC Barcelona karşısında oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek" ifadeleri kullanıldı.

En az 6 ila 9 ay sahalardan uzak kalması beklenen Gürcü futbolcunun sezonun geri kalanında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

DEMBELE VE MARQUINHOS DA SAKATLANDI

PSG'de Barcelona karşılaşmasının ardından sakatlık yaşayan diğer isimler Ousmane Dembele ve Marquinhos oldu. Fransız ekibi, iki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili de bilgilendirmede bulundu.

Sol uyluğunda kas hasarı tespit edilen Dembele'nin önümüzdeki haftalarda tedavisine devam edileceği belirtildi. Marquinhos'un ise sağ uyluğunda kas hasarı bulunduğu ve Brezilyalı savunmacının da önümüzdeki haftaları tedavi süreciyle geçireceği açıklandı.

OYNAMASI BEKLENMİYOR

Kvaratskhelia'nın yaşadığı ağır sakatlık, PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde de gündem oldu.

27 Ocak 2027'de oynanacak PSG-Galatasaray mücadelesinde Gürcü yıldızın forma giymesi beklenmiyor. Ön çapraz bağ sakatlıklarının uzun iyileşme süreci gerektirmesi nedeniyle 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe karşı oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacağı öngörülüyor.