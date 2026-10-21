SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın rakibini yıkan haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı

PSG’nin Barcelona karşısında aldığı 4-2’lik galibiyetin ardından Khvicha Kvaratskhelia’dan kötü haber geldi. Sağ diz ön çapraz bağı kopan Gürcü yıldız ameliyat edilecek. En az 6-9 ay sahalardan uzak kalması beklenen futbolcunun Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın rakibini yıkan haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı
Cevdet Berker İşleyen
Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia

GÜR Gürcistan
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona karşısında aldığı 4-2’lik galibiyetin ardından yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia’dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Fransız temsilcisi, Gürcü oyuncunun sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu ve ameliyat edileceğini duyurdu.

SEZONU KAPATABİLİR

Galatasaray ın rakibini yıkan haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı 1

Barcelona mücadelesinin 59. dakikasında Xavi Espart ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Khvicha Kvaratskhelia, yaşadığı acı nedeniyle yerde kalmıştı. Sağ ayağının üzerine basmakta zorlanan 25 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin yardımıyla oyun alanından çıkarılmıştı.

PSG, yapılan kontrollerin ardından yıldız oyuncunun sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana geldiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün FC Barcelona karşısında oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek" ifadeleri kullanıldı.

En az 6 ila 9 ay sahalardan uzak kalması beklenen Gürcü futbolcunun sezonun geri kalanında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

DEMBELE VE MARQUINHOS DA SAKATLANDI

Galatasaray ın rakibini yıkan haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı 2

PSG'de Barcelona karşılaşmasının ardından sakatlık yaşayan diğer isimler Ousmane Dembele ve Marquinhos oldu. Fransız ekibi, iki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili de bilgilendirmede bulundu.

Sol uyluğunda kas hasarı tespit edilen Dembele'nin önümüzdeki haftalarda tedavisine devam edileceği belirtildi. Marquinhos'un ise sağ uyluğunda kas hasarı bulunduğu ve Brezilyalı savunmacının da önümüzdeki haftaları tedavi süreciyle geçireceği açıklandı.

OYNAMASI BEKLENMİYOR

Galatasaray ın rakibini yıkan haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı 3

Kvaratskhelia'nın yaşadığı ağır sakatlık, PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde de gündem oldu.

27 Ocak 2027'de oynanacak PSG-Galatasaray mücadelesinde Gürcü yıldızın forma giymesi beklenmiyor. Ön çapraz bağ sakatlıklarının uzun iyileşme süreci gerektirmesi nedeniyle 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe karşı oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacağı öngörülüyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LeBron James, Philadelphia ile ilk maçında 12 sayı kaydettiLeBron James, Philadelphia ile ilk maçında 12 sayı kaydetti
18'lik yıldız Liverpool tarihine geçti!18'lik yıldız Liverpool tarihine geçti!
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Fon soruşturmasında 31 yeni gözaltı kararı! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu

Fon soruşturmasında 31 yeni gözaltı kararı! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu

PSG-Barcelona maçında tam 6 gol! Düello nefesleri kesti...

PSG-Barcelona maçında tam 6 gol! Düello nefesleri kesti...

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.