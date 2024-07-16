Galatasaray'ın sır gibi sakladığı transferi bilmeden duyurdular!

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Galatasaray’da bir yandan da takviye çalışmaları devam ediyor. Sağ bek arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Kopenhag’ın 21 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Elias Jelert için teklifte bulundu. Danimarka ekibi, Jelert’in transferi konusunda sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı:

ELİAS JELERT İÇİN GALATASARAY SPORTİF A.Ş.'DEN TEKLİF GELDİĞİNİ DOĞRULUYORUZ

Kopenhag’dan yapılan açıklamada, "Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den teklif geldiğini doğruluyoruz. Taraflar arasında müzakereler sürüyor ve anlaşmaya varılacağına dair bir kesinlik yok. Nihai bir anlaşma yapılması durumunda, bu yönde bir şirket duyurusu yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY SIR GİBİ SAKLIYORDU

Galatasaray yönetimi bu transferi sır gibi saklıyor ve medyaya düşmesini istemiyordu.

