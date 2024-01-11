Galatasaray'ın Sivasspor karşısında yaşadığı puan kaybı sonrası ezeli rakibi Fenerbahçe'den göndermeli paylaşım!

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI

Bu sonucun ardından taraflar puanları paylaşırken, Galatasaray zirve yarışında ağır yara aldı. Sarı-Kırmızılılar aldığı 1 puanla 48 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sivasspor ise 25 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Geçtiğimiz gün üç puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, ise sarı-kırmızılıların maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşırken, sarı-lacivertli ekibin ligin zirvesinde olmasına vurgu yapıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...







