Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı yapılan eleştirilere dayanamadı! Tecrübeli futbolcu Dries Mertens'in psikolojisi bozuldu

Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncusuna sahip çıkmaya çalışsa da eleştiriler zamanla hakaret boyutuna ulaştı. Bu durumun Mertens’i olumsuz etkilediği, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahada fiziksel olarak var olmasına rağmen mental olarak oyuna konsantre olamadığı görüldü.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşmanın 11. dakikasında Dries Mertens’in ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem penaltı noktasını göstermişti. Başkan Murat Sancak ve teknik ekip, hakemin kararına sert bir şekilde itiraz etti ve takım sahadan çekildi.

Adana Demirspor’un sahadan çekilmesiyle karşılaşma hükmen Galatasaray lehine 3-0 tescil edilirken, penaltı kararı ve yaşananlar uzun süre tartışıldı. Sosyal medyada Mertens’e yönelik sert eleştiriler yapıldı ve Belçikalı oyuncu bu durumdan olumsuz etkilendi.

MERTENS, DERBİYE NASIL HAZIRLANACAK?

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde Mertens’in moralini yükseltmek için özel olarak ilgilenecek. Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında etkisiz kalan Mertens, ikinci yarıya başlamadan oyundan alındı. Ancak Buruk, önümüzdeki süreçte Belçikalı yıldıza tam destek vererek onu derbiye hazırlamayı hedefliyor. UEFA Konferans Ligi’nde oynanacak AZ Alkmaar maçında tribünlerin Belçikalı oyuncuya moral vermesi bekleniyor.

(SporX)