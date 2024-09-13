Galatasaray'ın teklifini 4 kez üst üste reddeden Nicola Zalewski, Roma tarafından kadro dışı bırakıldı!

Nicola Zalewski'nin Galatasaray'a transfer olmak istememesi kariyerine mâl oldu. Roma ile her konuda anlaşma sağlayan ve el sıkışan sarı-kırmızılı yetkililer, Nicola Zalewski'yi bir türlü ikna edemedi.

NICOLA ZALEWSKI İÇİN 12 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Roma'ya toplamda 12 milyon Euro bonservis ödeme konusunda anlaşma sağlamış ve bu rakam Roma'yı bir hayli mutlu etmişti. Fakat Nicola Zalewski'nin tutumu her şeyi suya düşürdü.

NICOLA ZALEWSKI TAM 4 KEZ 'HAYIR' DEDİ, ROMA TARAFINDAN KADRO DIŞI BIRAKILDI

Galatasaray'ın yaptığı 4 teklifi de peş peşe reddeden Nicola Zalewski ilginç bir olaya imza attı. Her teklifi arttırarak Nicola Zalewski'ye sunan Galatasaray, oyuncuya neredeyse servet önerdi. Yapılan her revizeden sonra Galatasaray'a aynı şekilde 'hayır' cevabı veren Nicola Zalewski, Roma tarafından kadro dışı bırakıldı.