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Galatasaray'ın Wilfried Bony ile ilgilendiği iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.01.2019 14:29 | Son Güncelleme

Bünyesindeki bir çok yıldızı iyi fiyatlara satan Galatasaray kadrosuna katacağı yeni isimlerin çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'ın aradığı ikinci forvetin Wilfried Bony olduğu ve Fildişili golcünün de sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği belirtildi.

İşte G.Saray'ın yeni forveti

Sarı kırmızılı takım Alan'ın yanı sıra İngiltere Championship takımlarından Swansea'de forma giyen Wilfried Bony'yi kadrosuna katmak üzere.

Sarı kırmızılı takım Alan'ın yanı sıra İngiltere Championship takımlarından Swansea'de forma giyen Wilfried Bony'yi kadrosuna katmak üzere.

Wilfried Bony transferini yürüten isimlerin Swansea City adına Türk menajer Kerem Solmaz ve İngiliz Menajer Andy Duncalf olduğu, Swansea City cephesinde ise görüşmeleri yürüten kişinin Christopher Farnell olduğu belirtilirken kulüple yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Wilfried Bony transferini yürüten isimlerin Swansea City adına Türk menajer Kerem Solmaz ve İngiliz Menajer Andy Duncalf olduğu, Swansea City cephesinde ise görüşmeleri yürüten kişinin Christopher Farnell olduğu belirtilirken kulüple yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Transferin bonservis bedeli olmadan bitmeye yakın olduğu ifade edilirken, futbolcunun kulübünden aldığı yıllık ücretten daha azını Galatasaray için kabul ettiği de vurgulandı.

Transferin bonservis bedeli olmadan bitmeye yakın olduğu ifade edilirken, futbolcunun kulübünden aldığı yıllık ücretten daha azını Galatasaray için kabul ettiği de vurgulandı.

2013'te Hollanda ligi takımlarından Vitesse'den Premier Lig'e geldiğinden bu yana Swansea City, Stoke City ve Manchester City formaları giyen Bony'yi yüksek maaşından dolayı elden çıkarmaya planlayan Swansea'nin yakında Fildişili oyuncunun Galatasaray'a transferini açıklaması bekleniyor. (DHA)

2013'te Hollanda ligi takımlarından Vitesse'den Premier Lig'e geldiğinden bu yana Swansea City, Stoke City ve Manchester City formaları giyen Bony'yi yüksek maaşından dolayı elden çıkarmaya planlayan Swansea'nin yakında Fildişili oyuncunun Galatasaray'a transferini açıklaması bekleniyor. (DHA)
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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Wilfried Bony swansea

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