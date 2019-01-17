Galatasaray'ın Wilfried Bony ile ilgilendiği iddia edildi

Galatasaray'ın aradığı ikinci forvetin Wilfried Bony olduğu ve Fildişili golcünün de sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği belirtildi.

İşte G.Saray'ın yeni forveti

Sarı kırmızılı takım Alan'ın yanı sıra İngiltere Championship takımlarından Swansea'de forma giyen Wilfried Bony'yi kadrosuna katmak üzere.

Wilfried Bony transferini yürüten isimlerin Swansea City adına Türk menajer Kerem Solmaz ve İngiliz Menajer Andy Duncalf olduğu, Swansea City cephesinde ise görüşmeleri yürüten kişinin Christopher Farnell olduğu belirtilirken kulüple yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Transferin bonservis bedeli olmadan bitmeye yakın olduğu ifade edilirken, futbolcunun kulübünden aldığı yıllık ücretten daha azını Galatasaray için kabul ettiği de vurgulandı.